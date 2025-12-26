Crimen a sangre fría en Viña del Mar: cae autor de homicidio que impactó al sector de Reñaca Alto en marzo de 2024

Por su responsabilidad como autor material del delito de homicidio con arma de fuego, hecho ocurrido el 10 de marzo de 2024 en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, fue detenido un hombre chileno, de 29 años, con antecedentes policiales.

El procedimiento de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso se enmarca en las diligencias investigativas desarrolladas tras el crimen de un colombiano de 30 años, sin antecedentes policiales, quien fue encontrado sin vida en el pasaje La Proyectada.

En el sitio del suceso, los oficiales –en coordinación con el Ministerio Público– constataron que la víctima presentaba al menos seis impactos de bala, permaneciendo tendida en la calzada al momento de la llegada de la PDI.

La investigación desarrollada durante estos meses permitió establecer que la víctima se encontraba junto a otras personas en este sector viñamarino, presuntamente buscando a un amigo desaparecido, cuando fue atacada con un arma de fuego.

Ante esto, la policía civil realizó empadronamientos a testigos, levantamiento de evidencia balística y análisis del sitio del suceso, apoyado por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quienes desarrollaron peritajes científicos orientados a la identificación de la víctima y al esclarecimiento de la dinámica del crimen.

Estas diligencias permitieron a los oficiales de la BH identificar, posicionar y ubicar al imputado, concretando su detención por su participación directa en el homicidio investigado, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, donde se efectuó el respectivo control de detención y formalización de cargos.

