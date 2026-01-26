Cortes de luz programados afectarán a Valparaíso, Quintero y Cartagena este martes 27: conozca aquí los horarios y los sectores

Con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un buen servicio, la empresa Chilquinta anunció cortes programados en tres comunas de la región de Valparaíso para este martes 27 de enero, durante horas de la mañana y tarde.

La empresa distribuidora de energía eléctrica informó que los cortes programados afectarán a las comunas de Valparaíso, Quintero y Cartagena.

En el caso de la Ciudad Puerto, la localidad de Curauma Norte estará sin energía eléctrica entre las 09:30 y las 12:30 horas de este martes 27 de enero.

El perímetro a intervenir comprende principalmente la calle Llanos de Curauma y también parte de la transitada avenida Cardonal Samoré.

El segundo corte programado tendrá lugar en Quintero, específicamente en el sector de Las Gaviotas, en un horario entre las 10:00 y las 13:30 horas.

La medida se implementará a un costado de la ruta F-240, en una zona de empresas.

Finalmente, el tercer corte programado y el más extenso de los tres, se llevará a cabo en la comuna de Cartagena entre las 10:15 y las 16:15 horas de este martes.

Específicamente el corte tendrá lugar en un sector cercano al camino viejo a Cartagena, en los alrededores de una zona denominada Centinela Claro.

Vale hacer presente que ante un corte programado de energía eléctrica, recuerde desconectar electrodomésticos para evitar daños por sobretensión, cargar previamente celulares y baterías portátiles, y mantener refrigeradores cerrados.

