Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Corte Suprema fija en seis meses el plazo para desalojar la toma Placilla en San Antonio

Corte Suprema fija en seis meses el plazo para desalojar la toma Placilla en San Antonio

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Las familias deberán retirar construcciones y pertenencias dentro del periodo establecido, De lo contrario, el desalojo se materializará con auxilio de la fuerza pública.

Corte Suprema fija en seis meses el plazo para desalojar la toma Placilla en San Antonio
Jueves 20 de noviembre de 2025 22:46
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Corte Suprema resolvió que los habitantes de la toma Placilla, en San Antonio, deberán abandonar el sector en un plazo máximo de seis meses.

Esta decisión se tomó tras acoger el recurso de protección presentado por las sociedades inmobiliaria Bellavista S.A. y Agrícola Alto Miramar Limitada, en contra de los ocupantes del fundo Miramar.

Dentro de ese plazo, las familias deben retirar sus enseres y además las construcciones realizadas en el asentamiento irregular. De lo contrario, el desalojo se materializará con auxilio de la fuerza pública.

La decisión será informada a los ocupantes de la toma y se oficiará al Ministerio de Seguridad Pública.

Cabe recordar que el predio está tomado desde diciembre de 2019, donde se reforestó y se desmarcó el terreno para luego levantar construcciones en las tomas denominadas “Altos de Placilla”, “Cumbres de Placilla” o “Toma de Placilla”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA

Cargar comentarios