Corte Suprema declara admisible recurso de protección por mancha oleosa en Caleta El Membrillo de Valparaíso

La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió revocar la inadmisibilidad decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto del recurso de protección interpuesto por los pescadores artesanales de la Caleta El Membrillo, a raíz de la grave mancha de hidrocarburos detectada en la bahía el miércoles 9 de julio.

Con esta resolución, la acción judicial continuará su tramitación, lo que representa un paso significativo para esclarecer el origen del episodio de contaminación y exigir responsabilidades a los organismos involucrados, entre ellos la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), el Gobierno Regional, Sernapesca, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Empresa Portuaria de Valparaíso.

“Nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos por el resultado del fallo emitido por la Corte Suprema, que nos da la razón de que este recurso de protección debe tramitarse. Esto nos permite saber quiénes fueron los responsables de este nuevo derrame que ha afectado a la Caleta El Membrillo. Esperamos tener una buena acogida y seguir adelante con el proceso para saber la verdad de quiénes son los culpables”, señaló al respecto Luis Marsh, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta El Membrillo.

En tanto, Enrique Kittsteiner, abogado de los pescadores, señaló que “estamos muy conformes con el fallo de la excelentísima Corte Suprema que revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ordenándole reconocer el recurso de protección que interpusimos en favor de los pescadores de la Caleta del Membrillo. Esto es tremendamente importante por dos razones: en primer lugar, porque nos va a permitir investigar, averiguar quiénes fueron los responsables de este nuevo derrame. Y en segundo lugar, nos va a permitir también saber qué hicieron las autoridades competentes, para poder determinar si realmente cumplieron sus obligaciones y realizaron las fiscalizaciones correspondientes”.

Desde la organización recalcaron que la paralización de faenas producto de este hecho afectó directamente la fuente laboral de decenas de trabajadores de la pesca artesanal, además de poner en riesgo el ecosistema marino y el área de manejo de la caleta. Por ello, insistieron en que la investigación se lleve a cabo de manera transparente y se adopten medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones como esta en la bahía de Valparaíso.

