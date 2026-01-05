Corte respalda al Municipio de Viña en rebaja de sueldos en Salud, pero reconoce derechos adquiridos: disputa seguirá en la Suprema

La Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó la posición del Municipio de Viña del Mar en su conflicto con los trabajadores de la salud, descartando que existiera ilegalidad en la rebaja de las millonarias remuneraciones que perciben los grados más altos del escalafón de esta área de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM).

"De acuerdo con las normas transcritas en el motivo decimonoveno, es posible advertir que en la especie no se advierten contravenciones formales en los actos administrativos cuestionados en el recurso, porque quienes intervinieron en ellos actuaron dentro de sus facultades legales, ejerciendo las competencias que les confiere la ley y cumpliendo con los procedimientos regulados para ello", reza el fallo.

No obstante a aquello, el tribunal de alzada porteño consideró que los funcionarios de la Salud Municipal de la Ciudad Jardín tienen derechos adquiridos sobre sus sueldos, aunque estos signifiquen –en algunos casos– remuneraciones más altas que las que incluso percibe mensualmente el Presidente de la República de nuestro país.

"Ha quedado meridianamente acreditado que aquello constituyó una práctica habitual entre ambas partes, que se extendió por más de 20 años, sin reparo alguno, constituyéndose en un derecho adquirido porque, aún cuando se trata de funcionarios municipales, no es posible soslayar que nos encontramos dentro del campo laboral en el cual las remuneraciones de los trabajadores resultan ser irrenunciables, lo que comprende la prohibición de su reducción injustificada y no acordada con el afectado", complementa la sentencia establecida por la Corte de Apelaciones.

Es por este motivo que desde la Municipalidad de Viña del Mar aseguraron que harán valer todas las herramientas que les entrega el Estado de Derecho de nuestro país y que "vamos a recurrir ante la Corte Suprema, para que sea ese tribunal el que zanje esta diferencia de interpretación". Desde la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti aseguraron que sus equipos jurídicos, junto al Estudio Fermandois, ya están trabajando en este documento que presentarán ante el máximo tribunal.

"Valoramos que la Corte de Apelaciones haya confirmado que el procedimiento seguido se ajustó a la normativa vigente y que se ejercieron legítimamente las atribuciones. Este fallo le hace bien al proceso jurídico, porque descarta imputaciones de ilegalidad y calificativos planteados mal intencionadamente por parte de algunos abogados, lo que terminó tensionando innecesariamente el debate y volviéndolo más turbulento, cuando lo que corresponde es una discusión de fondo, seria y responsable", destacaron.

Asimismo, enfatizaron en que "nuestro único propósito ha sido poner una cuota de realidad y equidad en la estructura de remuneraciones de la Salud Municipal". Junto a ello, recordaron que actualmente Viña del Mar mantiene la tabla de sueldos más abultadas del país, con remuneraciones que alcanzan rangos entre $3,5 millones y $14 millones, muy por sobre la realidad de comunas con características similares.

Junto a recordar que incluso recientemente la exalcaldesa Virginia Reginato ha sido notificada para restituir $1.500 millones por no pago de cotizaciones, la casa edilicia afirmó que "el pago de remuneraciones desproporcionadas quebró al sistema de Salud Municipal" y que "tenemos la convicción de que no podemos seguir el mismo camino, ya que consideramos que la salud pública es un bien superior".

Por último subrayaron que con esa convicción y pleno respeto a las decisiones judiciales, "recurriremos a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo de esta discusión, buscando una solución equilibrada, justa y jurídicamente sólida".

Pese al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el conflicto entre el Municipio de Viña del Mar y los trabajadores de la Salud Municipal sigue abierto, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, instancia que deberá pronunciarse sobre el fondo de la controversia y definir si la rebaja de remuneraciones se ajusta no sólo a la legalidad del procedimiento, sino también al respeto de los derechos adquiridos invocados.

