Corte del suministro eléctrico afecta a más de 5 mil clientes en Viña del Mar

Un extenso corte del suministro eléctrico se registra durante la tarde de este domingo, el que afecta principalmente a vecinos de la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Hasta el momento son aproximadamente cerca de 5.215 clientes de la compañía CGE que se encuentran sin luz, principalmente en el sector centro de la Ciudad Jardín.

Las principales zonas que se han visto afectadas con el corte de electricidad son Santa Inés, 5 Oriente, el sector aledaño al Sporting Club, y las inmediaciones del Terminal de Buses de la comuna de Viña del Mar.

La compañía asegura que se encuentra trabajando para poder restablecer el suministro eléctrico, el cual se espera que esté repuesto en su totalidad alrededor de las 17:30 horas de este domingo.

PURANOTICIA