Corte de Valparaíso rechaza postergaciones y ordena desalojar este jueves el campamento Unión Sin Fronteras de Placilla

A pesar de que el Municipio de Valparaíso y los ocupantes presentaron una solicitud para postergar el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras, ubicado en la zona oriente de Placilla de Peñuelas, la Corte de Apelaciones finalmente resolvió rechazarla, por lo que el desalojo de esta toma comenzará este jueves 30 a las 8:00 horas.

En un fallo unánime, la sala tramitadora del tribunal de alzada tomó en consideración que la sentencia definitiva, dictada el 30 de agosto de 2023, fue confirmada por la Corte Suprema el 8 de enero de 2024, encontrándose firme y ejecutoriada.

En ese sentido, el fallo de la sala de la Corte de Apelaciones consigna que "dicha sentencia fue notificada a los ocupantes en la forma ordenada, mediante cédula fijada en tres sectores visibles de la propiedad, el 25 de enero de 2024".

Luego indica que "se dio curso al cumplimiento incidental solicitado por la parte recurrente, notificándose la solicitud respectiva y su proveído a los ocupantes el 19 de febrero de 2025, certificándose el 13 de mayo de 2025 que no medió oposición alguna".

También sostiene que considerando lo anterior, "el estado procesal de la causa, encontrándose en fase de ejecución de una sentencia firme y ejecutoriada, y habiendo transcurrido con creces los plazos de 6 meses para el abandono voluntario y de 30 días para la ejecución forzosa establecidos en el fallo, no ha lugar a lo solicitado”.

Frente a esta determinación, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "están todas las coordinaciones realizadas en conjunto con todas las instituciones públicas convocadas y coordinadas, con el Municipio también, con Carabineros, de tal forma de llevar adelante este procedimiento".

Asimismo, el máximo representante del Presidente Boric en la región sostuvo que "se han establecido albergues y todo el apoyo social en una situación como ésta, todo con apego a los derechos fundamentales de las personas allí involucradas".

FECHAS CLAVES

Cabe hacer presente que el fallo quedó firme y ejecutoriado con fecha 17 de enero de 2025 y fue notificado el 19 de febrero de 2025, rigiendo desde entonces el plazo de seis meses fijado para el cumplimiento voluntario de la resolución.

• El plazo se extendía hasta agosto de este año, considerando además el plazo de 30 días contemplado para su ejecución por parte de Carabineros de Chile.

• Para cumplir con la resolución judicial de la Corte, se realizó una reunión entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Carabineros de Chile y los propietarios del terreno, oportunidad en que se estimó pertinente programar la ejecución del desalojo para el 30 de octubre de 2025.

• El 27 de octubre recién pasado, el Municipio de Valparaíso y representantes del Comité Unión Sin Fronteras, ingresaron un escrito solicitando la postergación del desalojo, lo que fue rechazado este miércoles 29 de octubre por la Corte.

PURANOTICIA