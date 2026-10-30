Corte de Valparaíso concede libertad condicional a Giuseppe Briganti, condenado por el homicidio de dos estudiantes en 2015

Un nuevo vuelco judicial se registró en la región de Valparaíso, luego de que el Poder Judicial confirmara que Giuseppe Briganti Weber, condenado por el asesinato de dos jóvenes estudiantes durante una manifestación social en 2015, obtuvo el beneficio de libertad condicional. La medida fue otorgada tras la revisión de su situación por parte de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El caso se remonta al 14 de mayo de 2015, cuando, en el marco de una marcha por la educación pública realizada en las inmediaciones de Plaza Victoria, se produjo un altercado en la vía pública. En esa oportunidad, Briganti efectuó disparos desde un inmueble aledaño, con el argumento de repeler un ataque contra la panadería de su padre. Sin embargo, los disparos terminaron con la vida de los manifestantes Exequiel Borbarán (18) y Diego Guzmán (24).

En noviembre de 2017, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso estableció la responsabilidad del acusado en calidad de autor, determinando la existencia de dolo directo en el homicidio de Borbarán y dolo eventual en el caso de Guzmán. Posteriormente, durante la lectura de sentencia realizada en 2018, el tribunal le impuso una pena de 14 años y un día de presidio efectivo. No obstante, lo absolvió de los delitos de microtráfico y porte o tenencia ilegal de armas que también le imputaba el Ministerio Público.

La condena impuesta por los jueces porteños estuvo por debajo de las pretensiones de la parte querellante y del Ministerio Público, organismos que solicitaban 24 años de cárcel. La resolución generó diversas manifestaciones y protestas protagonizadas por familiares de las víctimas y agrupaciones sociales, quienes se congregaron en las afueras del edificio de tribunales cuando se confirmó su ingreso al Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Con la reciente resolución de la comisión técnica del tribunal de alzada, Briganti podrá cumplir el saldo restante de su condena fuera del recinto penitenciario, bajo la supervisión de Gendarmería de Chile. La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto social registrados en la ciudad puerto durante la última década.

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