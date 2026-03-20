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Corte de energía eléctrica deja sin luz a más de 7 mil clientes en Viña del Mar: semáforos están apagados en la población Vergara

Corte de energía eléctrica deja sin luz a más de 7 mil clientes en Viña del Mar: semáforos están apagados en la población Vergara

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CGE indicó que 7.684 clientes están sin energía eléctrica; mientras que Chilquinta reportó que los sectores afectados son 4 Norte, 5 Norte, avenida San Martín y 1 Poniente.

Corte de energía eléctrica deja sin luz a más de 7 mil clientes en Viña del Mar: semáforos están apagados en la población Vergara
Viernes 20 de marzo de 2026 13:53
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Un amplio sector de Viña del Mar permanece sin energía eléctrica, situación que ha originado una serie de inconvenientes ya que la interupción del suministro también afecta a los semáforos de transitados cruces de la comuna.

La empresa CGE indicó que son 7.684 los clientes que se encuentran sin energía eléctrica en la comuna de Viña del Mar; mientras que Chilquinta reportó que los sectores afectados son las calles 4 Norte, 5 Norte, avenida San Martín y 1 Poniente.

Asimismo, señalaron que el personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar de los hechos para resolver el problema en la población Vergara.

De igual forma, se hizo un llamado a la precaución debido a que los semáforos están apagados en las intersecciones de San Martín con 5 Norte, 6 Norte, 7 Norte y 14 Norte; y en 18 Norte con Jorge Montt y con Nueva Libertad, en la comuna de Viña del Mar.

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