Corte de energía eléctrica deja sin luz a más de 7 mil clientes en Viña del Mar: semáforos están apagados en la población Vergara

Un amplio sector de Viña del Mar permanece sin energía eléctrica, situación que ha originado una serie de inconvenientes ya que la interupción del suministro también afecta a los semáforos de transitados cruces de la comuna.

La empresa CGE indicó que son 7.684 los clientes que se encuentran sin energía eléctrica en la comuna de Viña del Mar; mientras que Chilquinta reportó que los sectores afectados son las calles 4 Norte, 5 Norte, avenida San Martín y 1 Poniente.

Asimismo, señalaron que el personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar de los hechos para resolver el problema en la población Vergara.

De igual forma, se hizo un llamado a la precaución debido a que los semáforos están apagados en las intersecciones de San Martín con 5 Norte, 6 Norte, 7 Norte y 14 Norte; y en 18 Norte con Jorge Montt y con Nueva Libertad, en la comuna de Viña del Mar.

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