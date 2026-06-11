Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recursos de deudores del CAE y respalda cobros de Tesorería

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime cuatro recursos de protección de idéntico tenor interpuestos por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según destacó la Tesorería General de la República (TGR), la resolución ratifica la legalidad de los procedimientos de cobro aplicados por el organismo.

"Con esto, el tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas por Tesorería General de la República (TGR)", declaró la entidad.

Entre las acciones rechazadas figura el fallo Rol N° Protección-3249-2026, en el que el recurrente sostenía que la institución actuaba de forma ilegal al utilizar el procedimiento ejecutivo establecido en el Código Tributario para emitir requerimientos de pago y órdenes de embargo, argumentando que el CAE tiene una naturaleza civil y no tributaria.

No obstante, los ministros de la Quinta Sala determinaron que no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal. El tribunal sostuvo que, una vez producido el incumplimiento del deudor y ejecutada la garantía estatal, corresponde a la TGR recuperar los recursos públicos mediante el procedimiento regulado en el Código Tributario.

"Este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha", declaró la Tesorería.

"La justicia ha ratificado sostenidamente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de esta acreencia ni para cuestionar el procedimiento y tribunal competente para su cobro", añadió.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a quienes mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE.

"Con ello, TGR reitera el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país", cerró en un comunicado.

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