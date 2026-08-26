Corte de Apelaciones de Valparaíso posterga revisión de ocho recursos contra Poduje por viviendas paralizadas en El Olivar

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso suspendió la revisión de ocho recursos de protección presentados contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, acciones que buscan revertir la paralización y posterior demolición de proyectos de reconstrucción habitacional en el sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el megaincendio.

La audiencia no pudo llevarse a cabo luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recusara a uno de los abogados integrantes del tribunal, haciendo uso de una facultad procesal que obligó a postergar la revisión de los recursos.

"El CDE hizo uso de su derecho de recusar a un abogado integrante, por lo que la causa se verá en una fecha próxima a determinar por parte de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso", explicó Juan Andrés Pavez, abogado representante de las familias afectas.

ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES

Los recursos fueron presentados tanto por familias damnificadas como por la entidad patrocinante Social Arquitectura y cuestionan la paralización de las obras, el término anticipado de contratos y la decisión de demoler estructuras que se encontraban en proceso de construcción.

Los recurrentes buscan que se deje sin efecto el Oficio N.º 245, del 24 de marzo de 2026, y que se ordene la reanudación de 12 proyectos habitacionales.

Entre los principales argumentos planteados se encuentran:

Derechos vulnerados: Las familias acusan una afectación a sus derechos de propiedad, igualdad ante la ley e integridad física y psíquica .

Críticas de las familias: Clemira Castro, damnificada que esperaba recibir su vivienda en junio, cuestionó duramente la postura del titular de Vivienda. “Él es arquitecto, pero todos dicen que no hay que echarla abajo, entonces esto es un ego político de él”, afirmó a Radio Bío Bío.

Postura de Social Arquitectura: La entidad calificó la paralización de las obras como una medida "arbitraria e ilegal" y cuestionó el tiempo transcurrido desde la decisión. "Se cumplen 5 meses desde la paralización arbitraria e ilegal que el ministro Poduje realizó en las obras de reconstrucción de las casas de El Olivar, y hoy esperamos que la justicia se pronuncie”, explicó la abogada de la empresa, Erika Maira.

DEFENSA DEL MINVU

Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda respaldó la paralización de las obras, argumentando que la medida responde a razones de seguridad técnica.

Desde la cartera sostuvieron que existen informes técnicos elaborados por organismos vinculados al Minvu y por el IDIEM de la Universidad de Chile, los que advertirían la existencia de fallas estructurales graves en las viviendas.

Entre las deficiencias señaladas se encuentran problemas en los sistemas de anclaje y una insuficiente resistencia al fuego de las viviendas.

De esta manera, la revisión de los ocho recursos quedó pendiente de una nueva fecha, la que deberá ser determinada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

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