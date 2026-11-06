Corte de Apelaciones de Valparaíso fija para el 16 de noviembre audiencia que definirá terna para asumir la Fiscalía Regional

La sucesión en la Fiscalía Regional de Valparaíso comienza a tomar forma. Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijara para el lunes 16 de noviembre, a las 12:00 horas, la audiencia pública en que se elaborará la terna de candidatos para asumir la jefatura del Ministerio Público en la Quinta Región.

La instancia se desarrollará en la Primera Sala del tribunal de alzada porteño y contempla la exposición de los seis postulantes que cumplieron con los requisitos para continuar en el proceso. Una vez que el pleno escuche a los aspirantes, sus integrantes procederán a votar para definir los nombres que conformarán la terna.

Los candidatos habilitados son Osvaldo Basso Cerda, fiscal jefe de Villa Alemana; María José Lecaros Ibieta, abogada asesora en Responsabilidad Penal Adolescente; Gonzalo Marks Vega, de la Unidad de Víctimas y Testigos; Víctor Hugo Núñez Escalona, fiscal adjunto; Elizardo Tapia Pinilla; fiscal jefe de Valparaíso; y José Antonio Uribe Ortega, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (Sacfi) .

Cabe hacer presente que la terna será remitida posteriormente a la Fiscalía Nacional, instancia que deberá realizar el nombramiento correspondiente para definir quién encabezará el organismo persecutor en la región de Valparaíso.

El proceso se desarrolla debido a la próxima vacancia del cargo, que se producirá el 29 de diciembre, fecha en que la actual fiscal regional, Claudia Perivancich Hoyuelos, concluirá su período al frente del Ministerio Público en Valparaíso.

De esta manera, la audiencia fijada para el lunes 16 de noviembre será una etapa clave para definir a los candidatos que seguirán en carrera por uno de los cargos más relevantes del sistema de persecución penal en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA