Corte de Apelaciones de Valparaíso activa el fallo y ordena desalojar a más de 10 mil personas de la megatoma en San Antonio

La Corte de Valparaíso accedió a la solicitud de los dueños y ordenó concretar el desalojo de los terrenos ocupados por la megatoma de San Antonio.

Según consignó El Mercurio, el tribunal resolvió activar el fallo que había se había dictado en junio de 2023, el cual fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, y que ordenó el desalojo de 10.251 personas que lo usurpan.

El 11 de septiembre, los dueños pidieron al tribunal activar la sentencia luego que fracasara la mesa tripartita que conformaron con el Ministerio de Vivienda y el municipio de San Antonio, que buscaba crear condiciones que permitieran vender esas 215 hectáreas (ha) a 3.700 familias ocupantes organizadas en 40 cooperativas.

“Habiendo transcurrido el plazo de suspensión, ruego a S.S.I. acceder a lo solicitado, ordenando el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública, de todos los ocupantes de la propiedad de mis representados”, señala el escrito que ingresó el abogado de la Constructora San Antonio S.A., Diego Pereira.

La resolución fue dictada pese a que el Ministerio del Interior hizo notar a la Corte que el desplazamiento de esa cifra de personas seguía siendo "inviable".

