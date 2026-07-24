Corte de Apelaciones acoge a trámite recurso de protección del Municipio de Quilpué contra Chilquinta por prolongados cortes de luz

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Quilpué, a raíz del grave perjuicio sufrido por adultos mayores, personas electrodependientes, familias completas, comerciantes y vecinos de la Ciudad del Sol, quienes enfrentaron las consecuencias de una extensa interrupción del servicio eléctrico producto de los sistemas frontales.

La acción judicial también incorpora la situación de los sectores rurales de Quilpué, donde la falta de suministro afectó el funcionamiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), impactando el acceso a un servicio esencial para la comunidad.

El recurso busca restablecer el imperio del derecho frente a la vulneración de diversas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad. Lo anterior, considerando los perjuicios ocasionados por la pérdida de alimentos, el deterioro de electrodomésticos y los daños patrimoniales sufridos por cientos de familias de la comuna.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que “la Corte haya acogido este recurso es una muy noticia para la comuna de Quilpué, inclusive para la región. Todas las acciones que hemos impulsado ante distintos organismos, como el Sernac y la Corte de Apelaciones, buscan identificar eventuales responsabilidades de Chilquinta, quien habría vulnerado las garantías constitucionales de nuestros vecinos, quienes tienen derecho a recibir un suministro eléctrico continuo y en condiciones adecuadas. La decisión del tribunal de admitir este recurso a tramitación reafirma que existen antecedentes suficientes para revisar estos hechos”.

La jefa comunal agregó que “si bien el recurso de protección no contempla compensaciones económicas directas, sí permite sentar un precedente relevante y podría contribuir a futuras medidas de reparación para nuestros vecinos afectados, especialmente considerando que el Sernac iniciará un proceso de mediación con la empresa”.

Tras la admisión del recurso, el tribunal de alzada solicitará a la empresa recurrida un informe para que exponga sus descargos dentro del plazo establecido.

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