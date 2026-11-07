Corrigen a 11 la cifra de víctimas fatales en accidente múltiple en la Ruta de la Fruta en Santo Domingo: 4 heridos se mantienen graves

Durante la tarde de este sábado, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, corrigió la cifra de fallecidos en el accidente múltiple ocurrido en la Ruta de la Fruta en Santo Domingo, aclarando que son 11 las víctimas fatales, no 12 como se había dado a conocer anteriormente.

De acuerdo a las palabras de la autoridad, la información había sido rectificada por el Servicio Médico Legal de San Antonio, y que la confusión se habría debido por una información errónea desde el SAMU, aclarando que “son 11 los fallecidos, 15 heridos, 4 de ellos en situación de gravedad”.

Además, el delegado comunicó que los cuerpos de las víctimas fatales están siendo derivados al Servicio Médico Legal de San Antonio, Valparaíso y Quillota, revelando que el médico del SML de San Antonio convocó a las familias al establecimiento para indicarles los trámites a seguir.

En esta línea, Millones confirmó que el día domingo 8 de noviembre “una vez terminadas las pericias, el SML trasladará todos los cuerpos a la ciudad de San Antonio para entregar los restos a sus familias”.

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