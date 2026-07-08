Corporación Valparaíso 500 impulsa plan para recuperar el puerto: propone servicio juvenil y llama al compromiso del Estado

Con la mirada puesta en 2036, año en que se conmemorarán los 500 años de la llegada de Juan de Saavedra a la bahía de Valparaíso, nació la Corporación Valparaíso 500, una plataforma ciudadana, pluralista y transversal que busca proyectar el desarrollo de la ciudad hacia el futuro.

La iniciativa, impulsada por el embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, y el abogado y periodista Rodrigo Díaz Yubero, reunió en su hito fundacional a más de un centenar de líderes regionales, autoridades y representantes del mundo gremial y social, con el propósito de construir una visión compartida para el puerto de cara al quinto centenario.

En entrevista con Puranoticia.cl, Rodrigo Díaz Yubero analizó el complejo escenario que enfrenta actualmente Valparaíso, asegurando que existe una percepción ampliamente compartida entre sus habitantes respecto del momento que atraviesa la ciudad. En ese contexto, resumió el diagnóstico en una idea central: "Hay una palabra que cruza las conversaciones de distintas personas… es estancamiento".

A juicio del abogado, a esa sensación se suma un deterioro sostenido y una histórica incapacidad para alcanzar acuerdos, situación que, según explicó, ha convertido a Valparaíso en una ciudad "extremadamente fragmentada".

CRISIS DEL ‘’SER HUMANO’’

Para Díaz Yubero, problemas visibles como el comercio ambulante, los rayados o la falta de aseo en las principales calles son solo la manifestación de un fenómeno mucho más profundo: la pérdida del sentido de lo público.

"En mi opinión tenemos una crisis de ser humano más que una crisis de idea", afirmó, agregando que con el paso del tiempo se ha debilitado la concepción tradicional de la cultura como un proceso de formación y esfuerzo personal. En esa línea sostuvo que "No se reconoce más criterio para orientar la vida de lo que a cada quien le vienen ganas", aludiendo a las conductas e incivilidades que afectan la convivencia urbana.

PROYECTOS CONCRETOS

Más allá del diagnóstico, la Corporación Valparaíso 500 busca que la conmemoración del quinto centenario se transforme en un motor para impulsar iniciativas concretas, y no únicamente en una celebración simbólica.

Entre las propuestas destaca el diseño de un servicio comunal piloto dirigido a jóvenes egresados de enseñanza media, iniciativa que, según explicó, ya fue presentada al presidente de la República por Francisco Chahuán. El programa apunta a que miles de jóvenes participen en labores de cuidado, limpieza y recuperación de los espacios públicos, recibiendo a cambio incentivos y una remuneración.

Junto con ello, el movimiento plantea la necesidad de fortalecer el compromiso del sector público y avanzar en un diálogo efectivo con el mundo privado, considerando la histórica salida de grandes empresas que nacieron en Valparaíso y posteriormente trasladaron sus operaciones a Santiago.

En ese sentido, Díaz Yubero sostuvo que "El Estado tiene que contribuir a esta descentralización del mundo privado (...) ahí tiene que haber un compromiso público".

El desafío de la Corporación Valparaíso 500 está planteado como un trabajo de largo plazo, bajo la convicción de que recuperar el dinamismo y la relevancia histórica del principal puerto del país exigirá una articulación sostenida entre actores públicos, privados y la sociedad civil.

"Este es un trabajo de 10 años y quizás más", concluyó Díaz Yubero, haciendo un llamado a dejar atrás el diagnóstico y avanzar hacia una acción conjunta que permita reencantar a Valparaíso de cara a la conmemoración de sus 500 años de historia.

PURANOTICIA