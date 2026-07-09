Corporación S. Wanderers afirma que traslado de final Sub-20 a España afecta a todo el fútbol chileno: "Nos queda una fragilidad inmensa"

La Conmebol puso fin a las aspiraciones de Santiago Wanderers y de la hinchada porteña al oficializar que la final de la Copa Intercontinental Sub-20 frente al Real Madrid se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el próximo 19 de septiembre, a las 7:30 horas de Chile.

La determinación de la confederación representa un duro golpe para la dirigencia de la sociedad anónima, encabezada por Reinaldo Sánchez, quien en los últimos días había asegurado públicamente que la opción de disputar el compromiso en Valparaíso estaba prácticamente asegurada. La confirmación provocó decepción entre los hinchas, quienes esperaban vivir un hecho histórico para el club y la ciudad.

Desde la Corporación Santiago Wanderers, su secretario, Hernán Madariaga, manifestó a Puranoticia.cl el profundo malestar de la organización, lamentando que las expectativas generadas no se concretaran.

"Una sensación absoluta de desazón. Se habían generado muchas expectativas por parte de las autoridades del fútbol y de Wanderers Sociedad Anónima Profesional de que el partido efectivamente se realizara no solo en Sudamérica, sino que, en nuestra ciudad ", expresó.

El dirigente cuestionó las gestiones realizadas durante el proceso, asegurando que las declaraciones públicas no se tradujeron en resultados concretos y que el episodio deja en evidencia la escasa influencia del fútbol chileno en este tipo de instancias internacionales.

"La verdad es que perdimos mucho tiempo en donde se dijeron muchas cosas por prensa, pero la realidad es que probablemente las gestiones no tuvieron ningún tipo de efecto. Nos queda una fragilidad inmensa, no solo a Santiago Wanderers, sino que al fútbol chileno en su totalidad en esta situación", sentenció Madariaga.

Las críticas también alcanzaron al presidente de la ANFP y vicepresidente de la Conmebol, Pablo Milad, cuya influencia fue puesta en duda por la Corporación. Madariaga cuestionó que el cargo no se tradujera en beneficios para el fútbol chileno durante las negociaciones.

"Cuando se dice que esto fue una situación entre confederaciones, uno se pregunta dónde se le saca el brillo, como uno diría coloquialmente, al hecho de que Milad sea vicepresidente de Conmebol. Aparentemente no tiene, como se diría en buen chileno, ningún brillo", afirmó.

Respecto de las declaraciones previas de Reinaldo Sánchez, quien había insistido en que la localía en Valparaíso estaba prácticamente definida, Madariaga relativizó sus dichos y cuestionó su sustento.

"Mira, yo creo que don Reinaldo Sánchez, con el respeto que pueda merecer, sobre todo con la edad que ya tiene, nos tiene acostumbrados a estos exabruptos mediáticos o por prensa que no tienen mucho asidero con la realidad", acotó.

Además, agregó que ''a la luz de los hechos, uno legítimamente se puede preguntar si alguna vez existió una convesación entre Santiago y Valparaíso''.

Pese a que la decisión de la Conmebol es definitiva, la Corporación Santiago Wanderers ya trabaja en alternativas para que los hinchas puedan seguir el encuentro de manera masiva en Valparaíso. La idea es habilitar un espacio público o incluso el estadio para reunir a la comunidad wanderina durante la disputa del partido.

"Estamos propiciando que pueda haber un espacio en la ciudad para poder presenciar el partido de nuestra gente en un espacio, digamos, de calle o el mismo estadio (...) Sería importante que al menos el porteño, el wanderino, pudiera disfrutar de esa manera el partido", concluyó.

PURANOTICIA