Corporación Regional de Turismo lanza proyecto para crear una imagen turística unificada del litoral Ritoque-Los Molles

La Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso puso en marcha un ambicioso proyecto para desarrollar una imagen y relato turístico unificado del litoral, que abarca todo el destino de Ritoque - Los Molles.

La iniciativa busca fortalecer la identidad de la zona y potenciar sus atractivos naturales, culturales y patrimoniales, con el fin de aumentar el flujo de visitantes de manera sustentable y sostenible en el tiempo.

El proyecto nace de la necesidad, identificada en talleres territoriales desarrollados en el 2024, de consolidar una narrativa que ponga en valor la diversidad del destino, comprendiendo sus características y dolencias.

El territorio en cuestión comprende las áreas de La Ligua, Quintero, Puchuncaví, Ritoque, Papudo, Zapallar y Los Molles.

Según Bárbara Göpfert, jefa de Proyectos y Estudios de la Corporación Regional de Turismo (CRTV), se está trabajando“por una imagen y relato turístico identitario y unificado que ponga en valor el patrimonio, la cultura, los espacios naturales y deportivos que existen en los territorios, la cual sea una narrativa estratégica para la creación de experiencias turísticas, entendiendo que los territorios están cambiando”.

El desarrollo del proyecto está a cargo de un equipo multidisciplinario, compuesto por un urbanista ambiental, un geógrafo cultural, un historiador y una curadora de turismo. Actualmente, se encuentran en una etapa crucial de levantamiento de información, que incluye un trabajo bibliográfico, encuestas y la realización de grupos focales.

El equipo ejecutor enfatiza que el valor principal de este proyecto reside en la participación de la comunidad. “Son las personas del litoral quienes mejor conocen sus historias, paisajes y tradiciones. Sus aportes permitirán que la promoción turística se base en relatos reales, y no en miradas externas”, señala el equipo a cargo.

La información recopilada será el pilar para diseñar productos turísticos de intereses especiales, promoviendo el desarrollo económico de los territorios.

Para asegurar que el relato turístico represente fielmente la esencia del Litoral, la Corporación Regional de Turismo hace un llamado a la comunidad a participar activamente en la encuesta digital.

La encuesta está disponible en el siguiente enlace: https://ee.kobotoolbox.org/x/ ziaTL4M4

PURANOTICIA