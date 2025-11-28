Corporación Municipal de Viña descarta tabla de sueldos de 1996 en Salud durante sesión marcada por ausencia de concejales de oposición

En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, la Corporación Municipal expuso y aclaró la situación de la tabla de sueldos para los funcionarios de la salud; esto, en el marco de la acción legal interpuesta por 452 trabajadores con sueldos entre $3,5 millones y $14 millones que han argumentado la existencia de información falsa entregada a los concejales para la aprobación de esta materia.

Pese a la importancia de la materia y a la gravedad de las declaraciones que han surgido, de la instancia comunal se ausentaron los concejales Antonella Pecchenino (Republicanos), Andrés Solar (Republicanos), Antonia Scarella (Ind.-UDI) y José Tomás Bartolucci (Ind.-UDI).

Sobre el tema central de la sesión, la alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “es una presentación que hemos requerido de manera extraordinaria para presentar algunos antecedentes a los concejales, en el marco de algunas declaraciones que son de una gravedad bastante importante y que tiene relevancia de orden jurídico”.

Y es que “por el tenor de las declaraciones, además todo ello en un contexto litigioso, es que procedemos a informarle no solo al Honorable Concejo, que es parte fundamental de este proceso, sino que también a toda la comunidad viñamarina y dejar de manera pública y transparente los antecedentes, para que queden registrados y para que esto pueda ser también un debate de carácter público, ya que estamos en un contexto muy delicado”.

Durante la sesión, y tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl, se descartó la existencia de una presunta tabla aprobada en 1996, dado que no existe reglamento, decreto y los pagos no coinciden con un acuerdo. También se desechó la teoría de la destrucción de documentos relacionados con la temática y que se han ocupado como argumento en tribunales por parte de los recurrentes.

Cabe hacer presente que la directora de Gestión de Personas de la Corporación Municipal, Carola González, informó que "efectuada la búsqueda de información en esta Dirección, se comprobó que no contamos con registros de actos o acuerdos del Concejo Municipal que hayan aprobado los sueldos base correspondientes a los distintos niveles de la carrera funcionaria del personal regido por la Ley 19.378".

Está situación fue informada el 25 de abril pasado, siendo refrendado por la Secretaría Municipal el 30 de abril, con el respectivo certificado que establece que “habiéndose realizado una recopilación y revisión de los archivos de la Secretaría Municipal, así como en las Tablas de Comisión y del Concejo, no se encontraron antecedentes ni acuerdos del Concejo relacionados con la escala de sueldo base de los funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal de la Corporación Municipal”.

PURANOTICIA