Corporación de Quilpué bajo la lupa de Fiscalía por millonarios pagos en gestión Melipillán: Alcaldesa Corti apunta a "máxima gravedad"

Nuevos antecedentes conocidos en el marco de la investigación por eventuales irregularidades cometidas al interior de la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) durante la administración de la exalcaldesa Valeria Melipillán mantienen bajo la lupa del Ministerio Público el destino de millonarios recursos públicos entregados durante 2024.

La indagatoria apunta, entre otros aspectos, a pagos que superarían los $175 millones y que habrían beneficiado a 68 personas, cuyos servicios prestados a la entidad son materia de investigación. En este contexto, la Fiscalía Regional de Valparaíso busca establecer si los desembolsos contaron efectivamente con un respaldo laboral y si pudieron tener alguna relación con actividades de carácter político-electoral.

Frente a estos nuevos antecedentes, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, calificó como especialmente grave la naturaleza de los hechos que se encuentran siendo investigados, considerando que los recursos involucrados corresponden al ámbito municipal y estaban destinados a prestaciones esenciales para la comunidad.

"Los hechos que está investigando la Fiscalía son de la máxima gravedad, porque se trata de recursos públicos destinados a atender las necesidades de los vecinos de Quilpué, especialmente en áreas tan sensibles como la salud y la educación. Tan pronto asumimos nuestra administración, detectamos estos antecedentes, presentamos la querella y pusimos toda la información disponible a disposición del Ministerio Público", señaló la jefa comunal de la Ciudad del Sol tras conocer estos antecedentes.

$175 MILLONES

La investigación se originó a partir de antecedentes detectados por la actual administración municipal y de una querella presentada en enero de 2025 contra el ex secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué, Jorge Muñoz Lara, y el exdirector de Finanzas de la entidad comunal, Manuel Puga Acevedo.

La acción judicial planteó la eventual existencia de hechos que podrían configurar delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado y administración desleal. La investigación quedó a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En el marco de las diligencias, el Ministerio Público solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Quilpué para acceder, a través del Servicio Electoral (Servel), a información relacionada con la afiliación política y los domicilios registrados de las 68 personas que aparecen vinculadas a los pagos bajo investigación.

Según los antecedentes conocidos, los desembolsos cuestionados alcanzarían un total de $175.954.283 y se habrían realizado entre enero y septiembre de 2024, período previo a las elecciones municipales de octubre de ese año.

Al respecto, la alcaldesa Corti indicó que "confiamos plenamente en la labor seria y profesional que está desarrollando el día de hoy la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Las dirigencias conocidas demuestran que existe una investigación rigurosa que busca establecer si hubo personas que recibieron pagos sin prestar servicios efectivamente, y si esos recursos pudieron tener algún tipo de vinculación en actividades político-electorales".

RESPONSABILIDADES PENALES

La Alcaldesa de la Ciudad del Sol remarcó también que será el Ministerio Público, y posteriormente los tribunales de justicia –si corresponde– quienes deberán determinar la existencia de eventuales delitos y las responsabilidades asociadas a ellos.

"Como Alcaldesa, no voy a determinar responsabilidades penales. Esa es una atribución exclusiva de la Fiscalía y de los tribunales de justicia. Lo que sí puedo asegurar es que la municipalidad continuará colaborando activamente con la investigación y entregará todos los antecedentes que sean requeridos. Vamos a ser firmes e implacables en la defensa del patrimonio municipal", sostuvo Corti.

La investigación adquiere especial relevancia para el Municipio de Quilpué debido a que los recursos involucrados corresponden a fondos destinados al funcionamiento de servicios vinculados directamente con la comunidad quilpueína, particularmente en las áreas de Salud y Educación.

En ese sentido, la autoridad comunal enfatizó que "los recursos destinados en su momento a la Salud y la Educación de nuestros vecinos no pueden convertirse en un botín político". Por ello, advirtió que "si se acredita que existieron pagos irregulares o uso indebido de estos recursos, ejerceremos todas las acciones necesarias para que cada peso sea restituido a Quilpué".

De esta manera, la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando en una investigación que busca determinar qué servicios respaldaron los pagos realizados desde la Corporación Municipal durante 2024 y si existieron eventuales vínculos entre esos desembolsos y actividades político-electorales. La actual administración, en tanto, reafirmó su disposición a entregar los antecedentes que sean solicitados y a ejercer las acciones correspondientes en caso de que se acrediten irregularidades.

PURANOTICIA