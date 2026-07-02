Corfo destaca innovaciones en Curauma que transforman residuos electrónicos, colillas de cigarro y relaves mineros

Desde la región de Valparaíso se están impulsando soluciones tecnológicas para algunos de los principales desafíos productivos y ambientales del país y, de hecho, es en Curauma donde tres emprendimientos apoyados por Corfo trabajan áreas estratégicas como la valorización de residuos electrónicos, la recuperación de elementos de valor desde relaves mineros, el hidrógeno verde y el desarrollo de procesos productivos más sostenibles.

Se trata de IMEKO, Proyecto Alquimia y KeyProcess, iniciativas que fueron visitadas por el director regional de Corfo Valparaíso, Samuel Chávez, en el marco del trabajo que desarrolla la institución para fortalecer emprendimientos de base tecnológica y alto potencial de crecimiento.

Durante la jornada, los equipos presentaron sus avances, desafíos y proyecciones, relevando el rol que cumplen la ciencia, la tecnología y la articulación público-privada en la búsqueda de soluciones con impacto productivo, ambiental y territorial.

Uno de los casos destacados fue Proyecto Alquimia, iniciativa orientada al rescate y revalorización de placas electrónicas provenientes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de una propuesta de base científico-tecnológica, el proyecto busca recuperar metales contenidos en placas de circuito impreso, contribuyendo a la economía circular y a la reducción de residuos tecnológicos, un problema creciente para el país.

En tanto, KeyProcess presentó sus desarrollos para la recuperación de elementos de valor desde relaves mineros, además de soluciones vinculadas al hidrógeno verde, equipamiento para minería, tratamiento de aguas y procesos productivos sostenibles. La empresa forma parte de una nueva generación de emprendimientos que busca aportar conocimiento aplicado al desarrollo industrial desde regiones.

Por su parte, IMEKO expuso el trabajo que realiza en torno al reciclaje de colillas de cigarro para procesar el plástico presente en ellas y a través de tecnología propia transformarlo en un material sustentable para nuevos usos como marcos de lentes de acetato.

En ese marco, el director regional de Corfo Valparaíso, Samuel Chávez señaló que “el trabajo que están desarrollando estos emprendedores demuestra el talento y la capacidad innovadora que existe en la región de Valparaíso y desde Corfo queremos seguir acompañando este tipo de iniciativas, porque aportan soluciones concretas a desafíos productivos y ambientales, con alto potencial de crecimiento y escalamiento”.

Finalmente, agregó que "este tipo de despliegues permite conocer en terreno la evolución de los proyectos, fortalecer el acompañamiento institucional e identificar nuevas oportunidades de articulación para emprendimientos que están generando soluciones tecnológicas desde la región".

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