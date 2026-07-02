Cores de todo el país llegaron a Valparaíso con el foco en fortalecer la descentralización y entregar más atribuciones a las regiones

Este jueves 2 de julio se llevó a cabo la jornada inaugural del Encuentro Nacional de Consejeros Regionales de Chile 2026, denominado «Construyendo Regiones Más Fuertes», instancia de diálogo y trabajo colaborativo que se desarrolla esta semana en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde se busca avanzar en el fortalecimiento de la descentralización como eje prioritario.

El encuentro organizado por el Gobierno Regional de Valparaíso y la PUCV busca analizar propuestas institucionales frente a proyectos legislativos que inciden en el rol, las atribuciones y la gestión de los Gobiernos Regionales y consejeros regionales.

Esta instancia nacional aborda el proceso de descentralización como eje transversal del país, dialogando en torno a propuestas legislativas, desafíos presupuestarios, autonomía regional, probidad, transparencia y desarrollo territorial; esto, en conversación entre autoridades nacionales, regionales, parlamentarios y académicos.

El gobernador regional de Valparaíso y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, señaló que “este es un encuentro muy importante, primero porque se realiza en nuestra región, en la región de Valparaíso, segundo porque tiene que abordar temas que tienen que ver con transparencia, con probabilidad, que tienen que ver con la relación de los consejeros regionales con los ejecutivos de los gobiernos regionales. Es un encuentro importante que va a abordar las iniciativas de ley que buscan profundizar la descentralización”.

La máxima autoridad de la región expuso que “hablamos de la ley de regiones más fuertes, que lo que busca es dejar tributos en las regiones. Me refiero a la ley de plantas, que lo que busca es precisamente aumentar la planta en los gobiernos regionales a propósito de la estrechez que tenemos de trabajadores a trabajadores, la División de Prevención del Delito, por cierto. Es un encuentro importante porque nos permite también juntarnos, Gobernadores y Consejeros Regionales que juegan un rol muy importante”.

En tanto, el rector de la PUCV, Nelson Vásquez, enfatizó que "en múltiples espacios donde participamos los rectores del país hemos sostenido una convicción: construir universidad desde las regiones es muy distinto a hacerlo desde el centro del país. También es distinto construir región en territorios donde muchas veces el desarrollo se concentra lejos de ellos y donde el centralismo termina agotando las oportunidades locales. Cuando a una región le va bien, también les va bien a las universidades que forman parte de ese territorio. Por eso, resulta tan significativo que el proceso de descentralización y regionalización iniciado hace algunos años pueda consolidarse en el tiempo. Sabemos que no es un camino sencillo y que ha estado lleno de dificultades, pero precisamente por eso requiere perseverancia”.

La autoridad indicó que “como Universidad, una institución de excelencia nacida en esta región, pero con una profunda vocación nacional, decidimos asumir un compromiso activo con este proceso. Lo hacemos instalando un mensaje tan evidente como necesario: las regiones existen”.

La instancia incluye un debate sobre los desafíos pendientes para avanzar hacia una mayor autonomía territorial, poniendo énfasis en el traspaso de competencias, autonomía financiera y las condiciones en que se desarrollan las elecciones regionales, considerando las inhabilidades que afectan a las autoridades regionales.

En materia de gestión pública, se analizarán las principales disposiciones del presupuesto regional para el período 2026-2027, junto con los desafíos financieros que enfrentan los Gobiernos Regionales para impulsar la inversión y el desarrollo de sus territorios.

Del mismo modo, se abordarán aspectos relacionados con la fiscalización, la probidad y el control de legalidad, destacando el rol de la Contraloría en la supervisión de la gestión regional y el fortalecimiento de la transparencia institucional.

Héctor Pacheco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, subrayó que “estamos participando con las 16 regiones. El objetivo básicamente tiene que ver con poder instalar los temas de descentralización, los temas de traspaso de competencias, los temas de proyectos de ley que están detenidos en el Parlamento, descentralización fiscal, mayor atribuciones para nuestras regiones desde Valparaíso, junto a nuestros gobernadores, junto a delegaciones de todas las regiones de Chile”.

“Nos hubiese gustado que hubieran habido más autoridades del gobierno central, estaban invitados, lamentablemente algunos por razones de agenda no pudieron estar, y también más parlamentarios. Hay invitados para los paneles de hoy, diputados y senadores y senadoras de acá de la región y de otras regiones, porque queremos instalar estos temas en el Parlamento, queremos pedirle al Ejecutivo, como se lo hemos planteado al Ministro del Interior, al Ministro Secretario General de la Presidencia, a Subdere, que los temas que tienen que ver con nuestras regiones, queremos instalarlos nuevamente en este gobierno y en el Parlamento”, afirmó.

Asimismo, el programa pone foco en el desarrollo del capital humano como elemento estratégico para promover un crecimiento regional con pertinencia territorial. Desde este punto, se discutirán mecanismos para fortalecer la transparencia y prevenir la captura de decisiones en los gobiernos regionales, promoviendo una gestión pública más abierta y participativa.

Finalmente, en el encuentro se revisará el papel de los Gobiernos Regionales en los procesos de evaluación ambiental, especialmente respecto de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se analizarán las oportunidades que ofrecen la transformación digital, la inteligencia artificial y las políticas de gobierno abierto para mejorar la gestión pública y la toma de decisiones en los territorios.

PURANOTICIA