Core de Valparaíso aprueba más de $2.400 millones para renovar micros y colectivos

En el pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, se informó la priorización para el llamado 2025 de los programas «Renueva Tu Micro» y «Renueva Tu Colectivo», en el marco del Programa de Modernización del Transporte Público Regional, por un monto de $2.470 millones, de los cuales $1.370 millones se destinarán a la renovación de microbuses y $1.100 millones a la de colectivos.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por el pleno del Consejo Regional, reconociendo la importancia de estos instrumentos para avanzar hacia un transporte público más seguro, eficiente y menos contaminante.

Durante los últimos años, estos programas han demostrado un impacto significativo en el transporte regional. En el llamado «Renueva Tu Micro 2024», el subsidio promedio alcanzó los $18.922.955 por bus, logrando una mejora de antigüedad cercana a los nueve años. Desde 2021 se han renovado 185 máquinas, con una inversión superior a $3.900 millones, incluyendo 44 buses solo en 2024.

En el caso de «Renueva Tu Colectivo», el subsidio promedio de 2024 fue de $3.080.000 por vehículo, con una mejora de antigüedad de once años y topes de beneficio que llegan hasta $6 millones en vehículos híbridos y $9,4 millones en eléctricos. Desde 2021 la región ha destinado más de $2.480 millones, permitiendo la renovación de 924 colectivos, de los cuales 207 corresponden al año 2024.

Tras la aprobación unánime del pleno, el equipo de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional realizará capacitaciones provinciales dirigidas a los gremios de colectiveros y microbuseros.

