Core de Valparaíso aprueba inversión que se destinará a 61 deportistas de alto rendimiento

Gracias al trabajo conjunto entre la Seremi del Deporte y el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, se aprobó por unanimidad en el pleno del Consejo Regional (Core) el traspaso de $30 millones, destinados a 61 deportistas de disciplinas individuales de la región, en una inversión que marca un hito en el fortalecimiento del alto rendimiento deportivo en la región de Valparaíso.

Este financiamiento permitirá cubrir necesidades críticas para el desarrollo competitivo de los deportistas durante el segundo semestre de 2025, entre ellas la implementación técnica especializada, traslados a competencias internacionales, continuidad de entrenamientos y participación en competencias oficiales.

La Seremi del Deporte ha desempeñado un rol clave en la articulación técnica y política de esta iniciativa, generando un trabajo coordinado con el gobernador Rodrigo Mundaca, y con los cores, quienes valoraron la importancia estratégica del deporte para el desarrollo integral de las personas y la proyección de la región a nivel nacional e internacional.

El seremi Leandro Torres destacó que "en el pleno del Gobierno Regional, el gobernador Rodrigo Mundaca ha presentado un proyecto que permitirá financiar a deportistas de alto rendimiento en distintas disciplinas. El Consejo Regional, de forma absolutamente unánime, aprobó esta iniciativa cercana a los $30 millones. Estamos muy contentos por este logro, que demuestra una vez más que el Gobierno Regional de Valparaíso, junto a sus autoridades, da un respaldo concreto a la actividad deportiva. Gracias por seguir creyendo en el deporte de nuestra región”.

La iniciativa no sólo representa un avance institucional, sino que también es un respaldo directo al esfuerzo de los y las deportistas, quienes agradecieron la medida.

Priscila General, destacada Sky Runner y seleccionada Máster, señaló que “este año competiré en Bulgaria representando a la selección Master. Estoy feliz y agradecida del Gobierno Regional, de la Seremi del Deporte y de todos quienes hacen posible este apoyo. El deporte es un punto fundamental en el crecimiento de la mente y del ser humano”.

Por su parte, Pedro Aguilera, nadador y seleccionado juvenil, destacó que “estoy más que agradecido por el apoyo que nos dio el Gobierno Regional. Ahora me estoy preparando para el Sudamericano Juvenil en Brasil, y estoy orgulloso de representar a la región”.

