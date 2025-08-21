Core de Valparaíso aprueba histórica cartera de inversiones: destacan proyectos en plaza Sotomayor y en zonas incendiadas de Viña

El Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó una histórica cartera de proyectos de inversión y el marco presupuestario para el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) que, en su conjunto, superan los 57 mil millones de pesos.

En detalle, a través de iniciativas postuladas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se aprobaron 34 proyectos, por un total de 37.296 millones de pesos ($37.296.569.000), entre los que destacan los siguientes la Reposición del Cesfam de Zapallar ($5.219.153.000); Mejoramiento pavimento eje vial Avda. Alessandri – Avda. Santa Teresa, comuna de San Esteban ($5.215.313.000); Construcción alcantarillado Punta de Tralca, sector 1, El Quisco ($4.565.926.000); Mejoramiento y puesta en valor conjunto Plaza Sotomayor de Valparaíso ($3.966.972.000).

De igual forma, se aprobó el Mejoramiento Calle República en Limache ($3.290.842.000); Construcción Biblioteca Pública de Putaendo ($2.831.529.000); Reposición circuito Calle Los Nardos, Ovalle, Los Lirios y Tierras Rojas, en la comuna de Quilpué ($1.979.751.000); Reposición pavimento Calle Anita Lizana, en Achupallas, Viña del Mar ($1.621.361.000); y la Construcción colector alcantarillado sector Villa El Coligual, comuna de Cartagena ($1.171.986.000).

MARCO FRIL

En tanto, en lo que respecta al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), para este 2025 se aprobó un total de $20 mil millones a repartir entre todas las comunas de la región.

Cabe señalar que la propuesta considera una distribución del 80% del monto total como asignación fija, dividida en partes iguales entre las 38 comunas de la región; y un 19,5% del monto total, como asignación variable, utilizando en este último caso, los criterios comunales de: Población (30%), Pobreza (35%), Desempleo (20%) y Avance etapa ejecución marco 2023 (15%). Finalmente, para las zonas insulares se ha establecido el 0,50% adicional para internalizar los costos de transporte.

La presidenta de la Comisión de Inversiones, core Elsa Bueno, señaló la satisfacción por “esta importante cartera de más de $37 mil millones, que benefician a muchas comunas de la región, y que principalmente se enfoca en áreas prioritarias que tiene que ver con el saneamiento sanitario, redes y conectividad, temas de salud, educación y seguridad. Todo esto impacta positivamente en el territorio, además que va a generar e impulsar el empleo”.

En tanto, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, indicó que “es primera vez que bajamos una cartera tan vigorosa como ésta. Más de $37 mil millones para proyectos que tienen por finalidad dotar de dignidad a nuestro territorio. Iniciativas que tienen que ver con pavimentación, alcantarillado, infraestructura, salud, que además dan cuenta que no hay distingos ni fronteras, cuando por delante se pone el bienestar de las personas, de las comunidades y el territorio”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Interior, core Tania Valenzuela, puso énfasis en la importancia de “los proyectos que van a ejecutarse en zonas siniestradas de Viña del Mar, particularmente en el sector de Achupallas y también la puesta en valor de la plaza Sotomayor, en Valparaíso, siendo uno de los proyectos de mayor relevancia que está aprobando este cuerpo colegiado”. También destacó que "los recursos van a estar focalizados en proyectos de construcción de red, de agua potable, reposición de calles y construcción de centros primarios de salud”.

PURANOTICIA