Core de Valparaíso aprobó cartera de proyectos por $8.900 millones: énfasis está puesto en iniciativas de salud y seguridad pública

Una importante cartera de proyectos fue aprobada por el pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, con una inversión de más de $8.900 millones, contando con iniciativas principalmente en los ámbitos de salud y seguridad pública, a aplicarse en las siete provincias continentales de la región, así como proyectos de alcance regional.

A esto se suma la aprobación, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), del Programa de Transferencia para el Fomento de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala Continental e Insular regional, por $3 mil millones y el Programa de Transferencia Modernización y Acompañamiento en el Desarrollo de la Pequeña Minería, por $1.200 millones.

En cuanto a las iniciativas financiadas a través de Circular 33, estas se desglosan en siete iniciativas en la provincia de Valparaíso: cuatro en materia de salud, una en seguridad pública, una en recursos hídricos y una en labores operativas; en la provincia de Los Andes son tres proyectos: dos en salud y uno en seguridad; en la provincia de Petorca un proyecto en labores operativas; en la provincia de Quillota, de los cinco proyectos, cuatro son en el ámbito de la salud y uno en seguridad; en la provincia de San Antonio, los dos proyectos priorizados son de salud; en la provincia de San Felipe, de cuatro proyectos, uno es en salud, uno en residuos, uno en labor operativa y uno social; mientras que en la provincia de Marga Marga se priorizaron tres proyectos: dos de seguridad y uno social. A estos se suman dos iniciativas regionales en materia de salud.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "en materia de salud, valorar el equipamiento para intervenciones quirúrgicas en el Hospital Pereira, un proyecto muy importante para ese hospital que practica una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas, es un proyecto de más de $400 millones; valorar la adquisición del mamógrafo en el Servicio de Salud Aconcagua, la adquisición de un mamógrafo en la provincia de Petorca también; un mamógrafo para la comuna de Algarrobo también".

En materia de seguridad, valoró el sistema de televigilancia en la comuna de La Calera, el sistema de teleprotección en la comuna de Los Andes; el proyecto de portales lectores de patentes en la comuna de Quilpué y la adquisición de vehículos de patrullaje en Villa Alemana. "Lo que habíamos señalado, trabajar fuertemente, vía circular 33, para poner el énfasis fundamental de este pleno en salud y seguridad, creo que hemos cumplido largamente y esto da cuenta de cómo el Gobierno Regional se compromete con aquellas cuestiones que son esenciales para la región”, agregó.

Entre los proyectos aprobados, a través de circular 33, se destacan en materia de salud la reposición del ecógrafo en la comuna de Juan Fernández y en la comuna de La Cruz; adquisición de mamógrafos para el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, el Hospital San Agustín de La Ligua y Algarrobo; reposición de equipos autoclave para Cesfam de Calle Larga, y ambulancias en diversos territorios de la región, y la adquisición de clínica móvil para Llay Llay, entre otras iniciativas.

En cuanto a seguridad pública, se encuentran proyectos como la ampliación del sistema de teleprotección en Los Andes; adquisición de pórticos con cámaras de lectura automática de placas patentes en la comuna de Quilpué; adquisición y ampliación del sistema de televigilancia en la comuna de La Calera y reposición de un carro de rescate para la 3° Compañía de Bomberos de Valparaíso.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA

En cuanto a los programas aprobados durante la sesión de este jueves, el ‘Programa de Transferencia para el Fomento de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala Continental e Insular de la Región de Valparaíso’ beneficiará a 49 mujeres y 1.036 pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala, a través de instancias de capacitación, asesoramiento técnico especializado a las organizaciones con el fin de identificar oportunidades de desarrollo productivo.

Mientras que el ‘Programa de Transferencia para el Fomento de la Pesca Artesanal y Acuicultura De Pequeña Escala Continental e Insular de la Región de Valparaíso’, aprobado por el pleno del Core, permitirá apoyar a 284 productores y/o productoras de la pequeña minería. El objetivo es poder fortalecer su capacidad operativa, técnica y financiera en las faenas mineras en la región de Valparaíso, a través del acompañamiento en la modernización de sus prácticas y la integración de medidas de sostenibilidad ambiental.

PURANOTICIA