Core acusa al gobernador de poner una "muralla" a proyecto de Mella en Quillota y apunta a posible "pasada de cuenta" política

El proyecto para construir un Centro Integral para Personas Mayores en Quillota continúa entrampado en su tramitación ante el Gobierno Regional de Valparaíso, luego de que la iniciativa presentada por el Municipio de Quillota en octubre de 2025 fuera devuelta en marzo de este año con observaciones por parte del organismo regional.

La situación ha generado preocupación debido a que se trata de un proyecto considerado de relevancia para la comuna, con una inversión cercana a los $5.000 millones, cuyo objetivo es generar infraestructura destinada a la atención de personas mayores. Desde la casa edilicia han cuestionado que la iniciativa no avance, mientras que el Gobierno Regional (Gore) ha planteado observaciones que, hasta ahora, han impedido que la iniciativa avance hacia una eventual asignación de recursos.

En medio de esta controversia, el consejero regional por la provincia de Quillota, Felipe Córdoba (Partido Republicano), salió a cuestionar en conversación con Puranoticia.cl el manejo que el Gore ha tenido con la iniciativa, afirmando que existe respaldo transversal dentro del Consejo Regional para que el proyecto se concrete.

"Es un anhelado proyecto tanto para la comuna como para la provincia. Cuando asumimos el año pasado, este proyecto fue presentado por el alcalde (Luis Mella) en la Comisión de Inversiones y tuvieron una aprobación por parte de todos los consejeros, que estamos muy de acuerdo en que este proyecto se haga. Durante años, Quillota no ha recibido recursos de gran envergadura. Entonces para nosotros es muy importante y estamos muy preocupados de que esto se haga, pero ha existido frenos desde el Gobierno Regional", sostuvo Córdoba a este medio.

CUESTIONA TRAMITACIÓN

Uno de los puntos que el consejero cuestionó tiene relación con la exigencia de que el proyecto sea sometido a una evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener un Resultado de Análisis Técnico Económico (RS).

Córdoba explicó que desde el Municipio de Quillota "presentaron al Gobierno Regional un proyecto del orden de $5.000 millones, que entró a la categoría de conservación de la Circular 33, pero cuando estamos hablando de la conservación de un edificio, vi en la noticia que el gobernador estaba pidiendo que entrara al Ministerio de Desarrollo Social y tuviera un RS, pero eso es completamente erróneo".

"Un proyecto de conservación de un edificio público no debe pasar por Mideso. Ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero no requiere RS", continuó argumentando el core, quien aseguró que el gobernador Rodrigo Mundaca se equivocó al devolver el proyecto a la casa edilicia: "Por supuesto que sí", dijo.

Junto a indicar que "las conversaciones que tengo con el gobernador no las hago por la prensa, cuando tengo un problema con el gobernador lo converso con él", la autoridad que representa a Quillota ante el Core agregó que "tenemos un proyecto de gran envergadura que no tiene que pasar por Mideso y le están poniendo así una muralla de freno a un proyecto al que le están pidiendo una pertinencia de un geriátrico. si en Chile no hay ningún geriátrico, este es un proyecto innovador".

"MURALLA" DEL GORE

El consejero regional insistió en que, pese a las gestiones realizadas para sacar adelante la iniciativa, la tramitación se encontraría prácticamente detenida. "Yo creo que las gestiones se han hecho, pero cuando te encuentras con una muralla, con una nula respuesta, ¿qué vas a hacer? Te vas a buscar financiamiento a otro lado", afirmó.

Ante la consulta respecto de si esa "muralla" sería responsabilidad directa del gobernador Rodrigo Mundaca, Córdoba fue categórico: "Por supuesto". A partir de ahí, el consejero amplió sus cuestionamientos a la distribución de los recursos regionales, comparando la situación de Quillota con proyectos financiados en otras comunas.

"¿Por qué le están pidiendo una pertinencia? ¿Por qué a Valparaíso le entregamos $5.000 millones para recuperar una plaza? ¿Por qué a La Calera le entregamos $5.000 millones para hacer una piscina o un centro cultural? ¿Por qué nos enfocamos en eso?", planteó en tono de cuestionamiento la autoridad regional.

Luego recordó la controversia relacionada con buses solicitados por el Municipio, lo cual fue descartado por el Gobierno Regional. Así, Felipe Córdoba deslizó en diálogo con Puranoticia.cl que todo podría obedecer a un conflicto político: "¿Por qué le dijeron que no al Alcalde? ¿Será que hay otros problemas con el alcalde?", preguntó.

¿TRASFONDO POLÍTICO?

Estas declaraciones también abrieron la discusión respecto de una eventual diferencia política entre el gobernador Mundaca y el alcalde Luis Mella. Consultado sobre si el Alcalde de Quillota se encuentra políticamente aislado, el consejero regional por dicha zona evitó entregar una conclusión diciendo que "no te puedo dar esa respuesta".

No obstante, sí señaló que "me imagino que su sector político es el que tendrá mayor comunicación con él. Pero seamos más específicos en el tema de que cuando hablamos de distribuir recursos, seamos equitativos. A mí me molesta cuando los recursos no son distribuidos equitativamente. ¿Por qué hay comunas que reciben más que otras?".

Consultado directamente sobre la posibilidad de que exista una persecución política contra el jefe comunal, Córdoba expuso que "no hablaría de persecución política. (...) Pero efectivamente yo siento que al alcalde Mella le están poniendo un freno y eso afecta enormemente a toda la comuna de Quillota. Y al final los que se ven perjudicados son los habitantes de la comuna, independiente de los colores políticos".

El consejero volvió entonces a cuestionar las diferencias en materia de inversión regional y trajo a la conversación más preguntas: "¿Por qué esta comuna recibe menos recursos que el resto? ¿Por qué la distribución de recursos se dio de $13.000 millones para La Calera en el primer Gobierno de Mundaca y menos de $2.000 millones para Quillota? ¿Por qué ocurre esa distribución de recursos?".

A su juicio, "es algo antidemocrático que alguien tenga que insistir, pasarle recursos o gestionar campañas políticas o cualquier cosa a través de la distribución de recursos públicos, que debieran ser equitativamente para todos".

PROYECTO TRABADO

Finalmente, Córdoba fue consultado sobre si las dificultades que enfrenta el Centro para Personas Mayores podrían tener un componente político derivado de las diferencias entre Mundaca y Mella: "Puede ser, no lo sé, yo no he tenido esa conversación ni creo que la vaya a tener con el gobernador ni mucho menos con el alcalde. Incluso quizás podría ser hasta por alguna campaña presidencial donde no hubo algún apoyo".

Ante la posibilidad de que se trate de una eventual "pasada de cuenta" a Mella por no haber apoyado a Jeannette Jara en la elección presidencial, el core planteó que "me pregunto exactamente lo mismo. ¿Hay pasada de cuenta en la política? ¿Un gobernador tiene la capacidad de hacer una pasada de cuenta? ¿Corresponde? ¿Es democrático eso? Son preguntas válidas y, por los datos que tenemos, nos podemos hacer esas preguntas por la distribución de recursos".

De esta manera, el conflicto en torno al proyecto no sólo vuelve a poner sobre la mesa las diferencias técnicas respecto de su tramitación, sino que ahora incorpora un componente político, luego de que un integrante del Consejo Regional planteara públicamente la posibilidad de que las dificultades para avanzar respondan, eventualmente, a las diferencias existentes entre la autoridad comunal y la regional.

PURANOTICIA