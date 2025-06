Copiosa nieve en la cordillera de Los Andes mantendrá cerrado el paso fronterizo Los Libertadores al menos durante todo este lunes

En conversación con Puranoticia.cl, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristián Aravena, entregó detalles acerca del paso del sistema frontal por la zona.

En ese sentido, el hecho de mayor preponderancia en la provincia ha sido el cierre del paso fronterizo Los Libertadores, en la parte alta de la cordillera.

La autoridad gubernamental explicó que "el paso está cerrado desde el jueves y esperamos las condiciones meteorológicas y los informes climáticos para poder reaperturar, pero las condiciones hoy no están".

Esto, debido a que actualmente está nevando copiosamente en la zona y debería parar recién la madrugada de martes, por tanto es complicada su reapertura inmediata.

De igual forma, el delegado Aravena sostuvo que "la provincia ha resistido de buena manera el sistema frontal, aunque sí tuvimos la recomendación de cerrar la cuesta Chacabuco –no así el túnel– debido a la copiosa nieve que caía. Esto lo hicimos en cordinación con la provincia de Chacabuco que procedimos al cierre".

También expuso que "las precipitaciones durarán hasta la madrugada del martes, eso implica posterior un trabajo importante de Vialidad por la forma en que se comporta frente para ver su reapertura. Nosotros manejamos el concepto de «transitabilidad segura» y eso indica que si no nos entregan habilitación no procedemos a abrir mientras no tengamos la venia técnica del servicio de Vialidad".

