Copamiento territorial deja decomiso de especies y un detenido en Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana, a través de sus inspectores municipales y en coordinación operativa con Carabineros, desarrolló este lunes 19 de enero un copamiento territorial focalizado en el sector central de la comuna, con el objetivo de reforzar el control del espacio público y prevenir conductas infraccionales.

Como resultado del despliegue, se concretó el decomiso de diversas especies asociadas al comercio informal y la recuperación efectiva del espacio público, permitiendo restablecer condiciones adecuadas de tránsito peatonal, mayor seguridad y orden urbano para vecinos villaalemaninos.

Entre las especies decomisadas se cuentan 24 paquetes de toallas húmedas, 14 encendedores y $11.000 en dinero en efectivo.

Asimismo, el operativo permitió la detención de una persona por lesiones en contra de un adulto mayor, quedando el procedimiento a cargo de Carabineros conforme a los protocolos y a la legislación vigente.

Este tipo de intervenciones se enmarca en la estrategia municipal de control territorial y recuperación de espacios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la presencia preventiva en sectores de alta demanda ciudadana.

Desde el Municipio se reiteró que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente, con el objetivo de resguardar el uso adecuado del espacio público y reforzar la seguridad en distintos puntos de la comuna.

“Este operativo es parte del reforzamiento que estamos realizando junto a Seguridad Pública Municipal y en coordinación con Carabineros durante la temporada de verano, donde aumenta el flujo de personas y la demanda por mayor control del espacio público. Pero quiero ser muy claro: estas acciones no son solo estivales, se van a mantener durante todo el año”, indicó el alcalde Nelson Estay.

