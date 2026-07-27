Coordinadora por la Educación Pública exige recursos para reparar colegios afectados por los temporales en la región de Valparaíso

Representantes de todos los niveles de la educación pública y subvencionada de la región de Valparaíso llegaron este lunes hasta la Delegación Presidencial Regional para entregar una carta dirigida al Gobierno, en la que solicitan revertir los recortes presupuestarios destinados a la educación pública e implementar con urgencia un plan de reconstrucción de la infraestructura escolar afectada por los recientes sistemas frontales.

La acción fue encabezada por la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de Valparaíso y contó con el acompañamiento de los diputados Luis Cuello, Jorge Brito y Jaime Bassa, además de la consejera regional Paula Rosso.

La carta fue respaldada por un amplio espectro de organizaciones de la región, entre ellas el Colegio de Profesoras y Profesores, los gremios de asistentes de la educación SITECOVA y AFEV, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV), sindicatos de JUNJI, Integra y manipuladoras de alimentos (CONFETRAP y "Mujer Bonita es la que Lucha"), agrupaciones de apoderados (RAFE), sindicatos del sector subvencionado (FENATED y SETREV), centros de estudiantes y la CUT Provincial.

CUESTIONAN RECORTES

Uno de los principales ejes de la manifestación fue la reducción de recursos destinados a los establecimientos educacionales públicos, situación que, según las organizaciones, se agrava debido a los daños ocasionados por las lluvias que han afectado a la región.

El diputado Luis Cuello, impulsor de la coordinadora, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo:

"Lamentablemente, el gobierno, para financiar su reforma tributaria, su regalo a los más ricos, ha recortado en un ochenta por ciento los recursos para inversión en colegios y jardines infantiles, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. En este contexto de emergencia por los temporales, es indispensable revertir este recorte y emprender un plan de recuperación de infraestructura para la educación pública en nuestra región".

En la misma línea, el diputado Jorge Brito (FA) advirtió sobre la magnitud de los daños registrados en la región y la necesidad de reponer los recursos:

"Cuando criticamos, al igual que la coordinadora, el recorte de $2.750 millones a los Servicios Locales de Educación de la región, era justamente por el estado de situación que hoy tenemos: de los 250 establecimientos, más de 50 han sido damnificados por este temporal. El caso más emblemático es la escuelita de Laguna Verde, que está inundada y con filtraciones graves en su techumbre. Agradecemos la cordialidad del delegado presidencial, pero necesitamos que el gobierno central reponga los recursos. No es inocuo recortarle a la educación, tiene consecuencias graves y aún están a tiempo”.

DENUNCIAN DETERIORO DE ESCUELAS

Las organizaciones también expusieron las deficiencias estructurales que enfrentan diariamente las comunidades educativas, las que, aseguran, se han visto agravadas por los recientes eventos climáticos.

El representante regional del Colegio de Profesores, Andrés Arce, sostuvo que:

"Hoy tenemos escuelas que se inundan, otras que requieren proyectos urgentes de reposición, problemas eléctricos y patios sin techos que impiden el normal recreo de los estudiantes. El Estado, como garante, debe resguardar espacios educativos dignos".

Por su parte, el presidente de SITECOVA, Alonso Carvajal, afirmó que los establecimientos se encuentran en un estado "deplorable, especialmente ante esta crisis climática que sufre la región", e hizo un llamado a defender la educación pública por ser "el único bastión que podemos dejarles a nuestros hijos e hijas: una educación digna".

En tanto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del SLEP, Violeta Serey, agregó:

"Somos las comunidades escolares las que vivimos a diario las inclemencias del clima. En un día de lluvia, volvemos a ver cómo nuestras condiciones no aseguran un entorno adecuado para trabajar o estudiar".

Desde el sector particular subvencionado, la dirigenta de FENATED, Alessandra Salazar, manifestó su preocupación por la falta de criterios uniformes frente a las emergencias climáticas y criticó la orientación de las políticas laborales:

"En representación del sector particular subvencionado, vemos con preocupación cómo la agenda legislativa ha profundizado este sistema neoliberal. Partiendo de la falacia de que lo privado es mejor, nosotros, como trabajadores del sector, damos cuenta de que en realidad no es así. También vemos con preocupación las condiciones del sistema frontal, porque ha quedado a criterio de los sostenedores si los trabajadores asisten o no a su espacio de trabajo; por lo tanto, creemos que debe haber una mirada de este gobierno para poder resolver esto".

EMPLAZAN AL EJECUTIVO

El descontento también fue expresado por representantes de las familias y del movimiento estudiantil universitario.

La consejera regional Paula Rosso sostuvo que la actual orientación del Gobierno apunta a "desmantelar" la educación pública y favorecer al sector privado, afirmando que "hay una megareforma que entrega muchos beneficios a los más ricos de este país, y mientras tanto no hay respuesta para la gran mayoría de las familias chilenas".

En tanto, el apoderado de la Escuela Teniente Julio Allende de Placilla, Fernando Díaz, emplazó directamente al Presidente de la República:

"Señor Presidente Kast, por favor, usted sale en las noticias, va a los campamentos, y yo nunca lo he visto salir con los pies sucios, porque usted solamente llega para la foto. Le pido, por favor, que una vez por todas hable con su delegado y se ponga las pilas con Valparaíso y con toda la educación pública, porque, lamentablemente, si seguimos así, usted nos va a tener en La Moneda el día de mañana".

Finalmente, el dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV), Mickhol Bahamondes, reafirmó la postura del estudiantado frente a la situación que enfrenta la educación en la región:

"Sabemos que vivimos en un sistema que constantemente nos golpea, y este gobierno nos quiere golpear aún más. No podemos permitir que la educación sea vista como un modelo de expansión de la privatización, y además no podemos permitir que el derecho legítimo a estudiar sea golpeado por este gobierno".

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