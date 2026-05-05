Coordinadora de Meteored anuncia lluvia, tormentas eléctricas y granizos en la región de Valparaíso: "Es un sistema frontal frío"

Un sistema frontal frío se aproxima a la zona central del país, prometiendo poner fin a una larga espera por precipitaciones en la región de Valparaíso.

Pamela Henríquez, coordinadora jefa de Meteored Chile, confirmó a Puranoticia.cl que el fenómeno —que ya ingresó a la zona centro-sur— avanzará con fuerza en las próximas horas, trayendo consigo lluvia, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas.

La experta espera que las primeras gotas comiencen a caer este miércoles 6 de mayo alrededor del mediodía, principalmente en el sector costero sur de la región.

Henríquez detalló que el evento tendrá características particulares: “Tendremos precipitaciones producto de nubes de desarrollo vertical, por lo cual también se esperan tormentas eléctricas, granizo, porque es un sistema frontal frío”.

VIENTO Y ACUMULADOS ESTIMADOS

El sistema frontal frío no solo traerá precipitaciones, ya que se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h en el tramo sur, afectando a localidades como Algarrobo y San Antonio durante la tarde del miércoles 6 de mayo.

Respecto a la cantidad de agua caída, los modelos oscilan entre proyecciones conservadoras y optimistas: “Por el momento los acumulados están ahí bordeando entre 5 y 15 milímetros”, indicó la especialista.

La jefa de Meteored advirtió que, debido a la intensidad que puede alcanzar la lluvia en periodos cortos, existe el riesgo de anegamientos locales, ya que “el suelo no alcanza a absorber esta agua y puede provocar algunos anegamientos”.

¿ANTESALA DEL FENÓMENO DE ‘’EL NIÑO’’?

Ante la consulta sobre si este evento marca el inicio de un invierno bajo la influencia de "El Niño" (o el mediático "Niño Godzilla"), Henríquez llamó a la calma, explicando que por ahora estamos en una fase neutral, aunque la temperatura del mar en el Pacífico Ecuatorial está aumentando.

“Yo diría que el invierno podría tener condiciones del niño un poco más débiles, y hacia fines de año podríamos ir a un niño más fuerte”, precisó la meteoróloga, añadiendo que, si la temperatura supera los dos grados sobre lo normal, recién ahí se hablaría de un "súper niño".

Tras el paso del frente, que debería declinar durante la mañana del jueves, se espera un descenso importante en las temperaturas, dando paso a jornadas despejadas pero marcadas por las heladas matinales.

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