Coordinadora de Meteored advierte que potentes sistemas frontales podrían llegar a la región de Valparaíso desde mediados de julio

El intenso sistema frontal que desde comienzos de esta semana afecta al sur de Chile, dejando abundantes precipitaciones, cortes de suministro eléctrico y daños en viviendas, mantiene bajo monitoreo a las autoridades y especialistas.

Y aunque las regiones más afectadas han sido La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, los modelos meteorológicos comienzan a mostrar señales de que este tipo de eventos podrían desplazarse hacia la zona central durante la segunda quincena de julio, escenario que también podría alcanzar a la región de Valparaíso.

En conversación con Puranoticia.cl, la coordinadora jefe de Meteored en Valparaíso, Pamela Henríquez, explicó que la magnitud del actual sistema frontal ha quedado reflejada en los elevados registros de lluvia acumulada en la zona sur del país.

"La isoterma cero seguía alta y se han registrado precipitaciones bastante abundantes, siendo la región de Los Ríos la más afectada. Algunas estaciones en la región de Los Ríos, muy cerca de Valdivia, ya llegaron a los 180 milímetros y en promedio Valdivia reúne en el mes de julio 195 a 305 milímetros, o sea, está al borde de lo que debiese juntar como mínimo en el mes de julio, para que veas la intensidad con la que se ha registrado esta precipitación durante este evento", expresó la especialista.

Luego, la meteoróloga adelantó, además, que "se está aproximando un nuevo centro de baja presión o ciclón extratropical, que es parte de un sistema frontal también. Y este ciclón también viene con un río atmosférico asociado, el que ingresará por la parte cálida del sistema frontal. Por lo tanto, nuevamente la isoterma cero se va a registrar más alta, entonces vamos a tener nevadas".

Respecto de los efectos que podría provocar la elevada isoterma cero en la zona central, advirtió que "nevará entre los 3.500 a 4.000 metros de altura. Por lo tanto, va a llover bajo esa altura y ahí también se puede generar un riesgo porque si llueve en lugares donde hay nieve, esta nieve se derrite y comienza a deslizarse y puede provocar remoción de masa o algún tipo de aluvión", por lo que llamó a mantener especial atención sobre este tipo de fenómenos asociados a lluvias intensas.

Sin embargo, el principal foco de preocupación para la región de Valparaíso está puesto en lo que podría ocurrir durante las próximas semanas. La coordinadora de Meteored explicó que "los modelos indican que en la zona central, desde la segunda quincena de julio, podría comenzar a haber más precipitaciones y más desarrollo de sistemas frontales con esta potencia que pueden llegar. Así que hay que poner atención, porque además se ven temperaturas sobre lo normal".

Esto último podría indicar que "van a llegar más ríos atmosféricos y estas condiciones que estamos viendo en la zona sur también podrían pasar en el centro-sur como en el 2023-2024 con eventos bastante graves que ocurrieron. También podrían llegar incluso –si está la suficiente fuerza– a las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Así que estas son señales que tenemos que ir viendo para prevenir antes que ocurran y, por supuesto, cuidarnos y cuidar nuestros bienes".

Henríquez también vinculó este escenario con la evolución del fenómeno de El Niño, indicando que "lo que más se genera es inestabilidad y también esas condiciones donde la isoterma cero suele elevarse. Y eso es bastante grave. Además de las precipitaciones en corto tiempo, la elevación de la isoterma cero hace que llueva en lugares donde acostumbra a nevar. Y ahí vienen las complicaciones mayores, sobre todo en lugares donde no estamos acostumbrados".

Bajo este contextó, llamó a "prevenir" en todas las regiones, incluyendo Coquimbo y más al norte, porque "tenemos que ver que El Niño ya en condiciones débiles nos está mostrando señales que viene bastante intenso, con estas lluvias que dejan estragos en el sur, incluso en lugares donde están un poco más acostumbrados".

Si bien, aún restan varios días para que esos sistemas puedan aproximarse a la zona central, las proyecciones meteorológicas ya muestran señales que mantienen atentos a los especialistas. De concretarse las condiciones previstas por los modelos, la región de Valparaíso podría enfrentar durante la segunda quincena de julio eventos frontales de mayor intensidad, asociados a ríos atmosféricos, factores que incrementan el riesgo de precipitaciones abundantes y sus efectos sobre el territorio.

PURANOTICIA