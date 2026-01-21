Cooperativas defienden "decisión democrática" de avanzar a un proyecto habitacional en 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio 

Con el objetivo de explicar, justificar y transparentar la decisión de aceptar un terreno de 100 hectáreas para desarrollar un proyecto habitacional en la megatoma de San Antonio, en el marco de su proceso de regularización y reubicación, la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela emitió un comunicado donde recalcan que la determinación fue tomada de forma democrática, a través de asambleas de las cooperativas, y no impuesta por dirigentes ni por el Estado, respondiendo de esta manera a críticas, rumores o cuestionamientos internos y externos.

"Nuestro camino es y seguirá siendo el diálogo, el orden y la ayuda mutua. Llamamos a todos los actores a enfocarse en colaborar con un proceso institucional que permita avanzar con respeto y soluciones reales para la reconstrucción de las familias, y no en desinformación o perjuicio hacia otros", señalaron en el escrito.

Bajo este contexto hicieron un resumen del proceso, indicando que el 16 de octubre de 2025, tras el quiebre de la mesa técnica, la Federación de Cooperativas asistió a una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, instancia en la cual se les informó formalmente sobre la posibilidad de expropiación del terreno para el desarrollo de un proyecto habitacional destinado a las familias incorporadas en el Programa de Asentamientos Precarios, conforme al catastro oficial.

Al día siguiente, el 17 de octubre, la Federación emitió un primer comunicado general informando la propuesta de proyecto habitacional. Se señaló expresamente que la información sería analizada en profundidad y que se entregarían todos los antecedentes –positivos y eventuales impactos– para que la decisión fuera adoptada por las asambleas de socios y no solo por los directorios.

El 21 de octubre, una vez revisados y sistematizados los antecedentes, se informó a las cooperativas sobre las alternativas y escenarios del proceso. Se solicitó formalmente que cada una realizara asambleas con sus socios para decidir, de manera informada, si continuaban avanzando en este camino. La Federación indicó que asistió a dichas instancias y que explicó de manera personal los alcances del proceso.

En tanto, el 28 de octubre se citó a las cooperativas para adoptar la decisión formal sobre la base de los acuerdos tomados en sus asambleas. En esta sesión participaron 36 cooperativas, registrándose 35 aprobaciones y un rechazo. Posteriormente, las cuatro cooperativas que no asistieron informaron su aprobación, completando la validación del acuerdo a nivel federativo, según dieron a conocer en el comunicado público.

Luego hicieron presente que desde el inicio del proceso, hace más de un año, se definieron los criterios que determinan quiénes pueden recibir una solución habitacional: estar debidamente catastrado, habitar el predio, no poseer segunda vivienda y cumplir con los requisitos de Serviu para la obtención del subsidio de urbanización. "Estos criterios se han aplicado de manera consistente y continúan siendo la base del proceso de reubicación y regularización", manifestaron.

También reconocieron que este proceso "no ha sido 100% efectivo, debido –entre otros factores– a la negativa de salida de personas que no cumplen los requisitos y a dificultades de coordinación y colaboración en algunas etapas del proceso, particularmente derivadas de decisiones de ciertas dirigencias y no de falta de voluntad de las familias". No obstante, aseguraron que la Federación de Cooperativas "mantiene su compromiso de conducir esta etapa con equidad, diálogo y responsabilidad institucional, priorizando siempre el interés colectivo".

Asimismo, subrayaron que "Serviu ha informado que el proceso se rige por un Decreto de Expropiación. Actualmente se encuentran vigentes los plazos legales –los cuales están próximos a cumplirse– para que se cumplan las etapas legales previas y Serviu pueda tomar posesión del predio conforme a la ley. Esto no implica que la expropiación pueda ser dejada sin efecto. Solo una vez cumplidas estas etapas y, de proceder la toma de posesión conforme a la ley, se iniciará formalmente el ordenamiento del predio y las notificaciones administrativas correspondientes".

Al concluir el comunicado, hicieron un llamado a "no dar crédito a rumores infundados que se inventan en torno al proceso, y a centrarse en la colaboración organizacional y soluciones que beneficien a todas las familias". A ello agregaron que, "de manera respetuosa pero firme, señalamos que el rol dirigencial debe ejercerse con probidad, responsabilidad y transparencia, evitando conductas individuales que no contribuyan al interés general de las cooperativas".

