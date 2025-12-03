¿Convicción o conveniencia? Camila Flores se sienta a la mesa de Libertarios y se sigue alejando cada vez más de Renovación Nacional

Luego de las elecciones parlamentarias del pasado domingo 16 de noviembre, la diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Camila Flores Oporto, se posicionó como una de las grandes ganadoras de la jornada electoral al conseguir uno de los cinco escaños en el Senado en representación de la región de Valparaíso.

Aunque en esa oportunidad manifestó públicamente su satisfacción por el resultado, lo que más llamó la atención fueron las duras críticas que dirigió a los partidos de Chile Vamos por la estrategia desplegada en la campaña presidencial de Evelyn Matthei, cuestionando al sector por buscar el centro político en lugar de coordinarse con sus aliados de derecha, como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

A partir de ese momento, reconoció que está evaluando su salida de Renovación Nacional (RN), colectividad en la que milita desde hace 20 años. Entre sus razones, señaló que el partido ha experimentado cambios significativos y que “ya no es la misma de hace dos décadas”, motivo por el cual hoy se encuentra en un “periodo de reflexión”.

"Es una reflexión en la cual me encuentro hoy. He tenido reuniones, conversaciones con personas que aprecio mucho, a quienes les tengo cariño, respeto y con las cuales tengo una amistad. Con Baldo Prokurica, Carlos Larraín, el mismo senador Chahuán. Y por lo tanto es una reflexión en la cual yo me encuentro hoy día. No es fácil. Yo milito en RN hace más de 20 años. No es una decisión que yo pueda tomar de un día para otro, porque es doloroso", comenzó indicando la legisladora.

De igual forma, planteó que "sin duda, siento que, lamentablemente, (Renovación Nacional) ya no es el partido al que entré hace 20 años atrás. Y eso hoy día me tiene en un periodo de reflexión importante. Creo también que las próximas elecciones internas de Renovación Nacional pudiesen ser una alternativa. Pudiese ser un escenario que uno tiene que analizar. Pero efectivamente es un proceso de reflexión en el cual yo me encuentro y es una decisión que muy prontamente tengo que tomar".

Si bien, Camila Flores aclaró que “no he pensado en irme a ningún partido político aún”, lo cierto es que ya se han producido acercamientos con el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser. Prueba de ello es el almuerzo que compartió este martes con la bancada de esa colectividad, instancia en la que conversaron y coordinaron el trabajo legislativo que comenzarán a desarrollar a partir del 11 de marzo de 2026, cuando asuman sus cargos en el Congreso Nacional.

Sobre la cita, la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario expresó a través de su cuenta en redes sociales que sostuvieron un "almuerzo de encuentro y camaradería, instancia en la que estuvieron presentes nuestros diputados y la senadora electa Vanessa Kaiser (N. de la R.: también la senadora electa Camila Flores, aunque no la mencionaron). Un momento para compartir, coordinar y seguir fortaleciendo el trabajo conjunto que realizamos por Chile".

Pero a pesar de las evidentes señales de acercamiento con Libertarios, Flores aseguró que "no he pensado en irme a ningún partido político aún porque yo tengo una reflexión previa que hacer. Y que es si renuncio a RN y si lo hago, cuándo lo hago. Nada me apura a tener que necesariamente militar en otro partido inmediatamente".

Finalmente, la Senadora electa expresó que "si hubiera ley antidíscolos, me quitaría mi escaño, el que gané con sudor y lágrimas. Entonces evidentemente sería una afectación. Pero por eso es que hay algunos que están muy apurados, parece, en tratar de generar esta especie de represión frente a algunos diputados o senadores que legítimamente después puedan sentir que el proyecto político no los representa. Pero bueno, eso todavía no es norma, es política ficción. Y por lo tanto veremos más adelante qué es lo que se hace conforme al escenario político del momento".

