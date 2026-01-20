Convenio permitirá fortalecer la comercialización de la agricultura familiar campesina e indígena en Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer la comercialización de la agricultura familiar campesina e indígena y acercar productos sanos y de calidad directamente a la comunidad, la Municipalidad de Valparaíso y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) firmaron un convenio de colaboración en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar un programa de trabajo conjunto, que permita generar y proyectar espacios de venta directa al consumidor en la comuna, promoviendo circuitos cortos de comercialización más justos e inclusivos, fortaleciendo el vínculo entre el mundo rural y urbano y contribuyendo al desarrollo económico local.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "acabamos de firmar un convenio con INDAP y también con la colaboración de la Empresa Portuaria de Valparaíso, para sellar un trabajo que hemos venido realizando este primer año de la gestión que he estado liderando. Cada uno de los eventos que realizamos desde el municipio, eventos que son masivos, han contado con la presencia del Mercado Campesino”.

La jefa comunal relevó además que "el Mercado Campesino es un dispositivo que gestiona y potencia INDAP, donde campesinos y campesinas de la región ofrecen directamente productos elaborados de manera orgánica o por sus propias manos. Esto nos permite acortar la cadena productiva y también poner la inversión pública que realizamos en Valparaíso, en eventos como los Trenes Culturales, la Fiesta de Año Nuevo u otras actividades gastronómicas y turísticas, a disposición como una vitrina para los campesinos de la región y mostrar la riqueza que tiene nuestro territorio”.

Por su parte, el director regional de INDAP Valparaíso, Sergio Valladares, sostuvo que "estamos convencidos de que ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio son puertas importantes para la comercialización de los productos. Con el Mercado Campesino regional itinerante, que ya lleva dos años situándose en puntos de alta convocatoria, buscamos acercar y acortar las cadenas de comercialización de nuestros productores y productoras”.

Valladares agregó que esta iniciativa va más allá de la venta de productos. “Esto es valor patrimonial y cultural, es el cariño y el amor que tienen nuestros productores y productoras por lo que hacen y por lo que producen”, enfatizó.

Desde los propios territorios rurales, los productores valoraron el impacto del convenio. Mazumi González, productora de la comuna de La Cruz que trabaja productos en base a la lúcuma, señaló que “es súper enriquecedor porque así la gente de la ciudad puede ver que la gente del campo produce, y produce cosas muy buenas. La visualización del campo en la ciudad es muy importante”.

En tanto, Cristina Pizarro, del valle de Alicahue, comuna de Cabildo, y dedicada al trabajo con grano de amaranto, comentó que "este paso es fundamental para que quienes vivimos al interior del territorio podamos acercarnos. Es educar en lo que significa la artesanía, la alimentación saludable, cómo se cultiva y cómo se hace, y educar en esta innovación”.

La presidenta del directorio de Puerto Valparaíso, Nicole Pastene, subrayó que "este convenio entre la Municipalidad e INDAP es tremendamente relevante para poder acercarlos a los mercados internacionales. Desde Puerto Valparaíso siempre vamos a estar trabajando en colaborar y potenciar este vínculo, especialmente en la temporada de recalada de cruceros, para exponer los productos que se trabajan día a día en toda la región”, sostuvo.

El convenio permitirá visibilizar el aporte de la agricultura familiar campesina e indígena en la producción de alimentos, artesanías, turismo rural y oficios patrimoniales, además de potenciar su presencia en ferias, festivales, eventos culturales, gastronómicos y actividades de promoción a nivel nacional e internacional, posicionando a Valparaíso como una vitrina privilegiada de los territorios rurales de la región.

