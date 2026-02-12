Controles en ruta 5 Norte de Nogales dejan cinco detenidos y más de 18 kilos de marihuana incautados

Dos procedimientos realizados durante la madrugada en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, región de Valparaíso, terminaron con cinco personas detenidas, una de ellas por mantener una orden de detención vigente y otras cuatro por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

El primer procedimiento se registró a las 00:55 horas, cuando Carabineros efectuaba controles vehiculares preventivos en la mencionada ruta. En ese contexto, se fiscalizó a un conductor, quien al ser consultado por su identidad y antecedentes mantenía una orden de detención vigente por el delito de tenencia de celular en recintos penales, emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para comparecer ante el tribunal. El sujeto quedó en calidad de detenido.

Posteriormente, a las 03:15 horas y en el mismo contexto de controles preventivos, personal policial fiscalizó un minibús. Durante la revisión, los funcionarios advirtieron que desde el interior del vehículo emanaba un fuerte olor a marihuana, por lo que procedieron a inspeccionarlo.

En el interior se encontraron tres mochilas y un saco de nylon que contenían una sustancia vegetal en hoja con semillas, de características y olor similar a la marihuana. Ante ello, se detuvo al conductor y a tres pasajeros, todos mayores de edad y con antecedentes policiales, por infracción a la Ley 20.000.

Al lugar concurrió personal especializado del OS7 Valparaíso, que realizó el pesaje y la prueba de campo correspondiente, arrojando un total de 18 kilos y 375 gramos de marihuana.

Por instrucción del fiscal de turno, los cuatro detenidos por este último procedimiento pasarán a control de detención.

PURANOTICIA