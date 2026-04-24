Controles a ciudadanos extranjeros en Valparaíso permite detectar y denunciar a 10 personas por situación migratoria irregular

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso de la PDI realizaron un operativo de fiscalización en diferentes sectores de la comuna, controlando a un total de 34 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades.

Durante el procedimiento, los oficiales detectaron a 10 personas en situación migratoria irregular, quienes fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, conforme a la normativa vigente. Asimismo, en el marco de estas diligencias, notificaron de expulsión a un ciudadano ecuatoriano y uno venezolano.

El comisario Rubén Ugarte, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso, explicó que "detectives de este departamento especializado realizaron una fiscalización en la comuna puerto, fiscalizando a 34 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, de los cuales 10 se encontraban en condición migratoria irregular, quienes fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones".

En paralelo, se aprehendió a una ciudadana venezolana, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de amenazas, emanada del Juzgado de Garantía de Valparaíso, quien fue puesta a disposición del tribunal para su control de detención.

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