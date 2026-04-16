Controlan incendio que consumió gran parte de céntrico hostal de Viña del Mar: no hubo lesionados

El fuego destruyó por completo el segundo, tercero y cuarto nivel del inmueble emplazado en la intersección de calles Etchevers con Villanelo.
El comandante de Bomberos Viña del Mar, Héctor Cáceres Villanueva, entregó información sobre el incendio que afectó al hostal Chalet Suizo.
El fuego destruyó por completo el segundo, tercero y cuarto nivel del inmueble emplazado en la intersección de calles Etchevers con Villanelo.
Debido a la emergencia que ya fue controlada, se evacuaron a 20 personas y también a gran cantidad de mascotas.
Voluntarios siguen trabajando en "puntos calientes", dio a conocer el comandante Cáceres, quien añadió que el trabajo resultó más complejo debido al tipo de construcción de la estructura, con recovecos y paredes de adobe.
Por el momento no existen hipótesis respecto al inicio del fuego ya que se sigue trabajando en el levantamiento de pruebas y en pesquisas.
Cabe señalar que la emergencia no dejó personas lesionadas ni tampoco bomberos.
(Imagen: @NoticiasValpoEx)
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