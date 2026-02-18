Controlan incendio forestal cercano a cementerio de Villa Alemana que consumió 3,68 hectáreas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que fue controlado el incendio forestal que se registró en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

El siniestro denominado "Cementerio Villa Alemana" consumió una superficie aproximada de 3,68 hectáreas.

La emergencia se produjo en la autopista Troncal Sur, cercana al Hospital Marga Marga y a un costado del cementerio Parque del Sendero, el que fue cerrado “por motivo de fuerza mayor”.

Además, la situación que se registró la tarde de este miércoles obligó a desviar el tránsito.

El jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf, Patricio Balladares, indicó que la superficie consumida se trató de pastizal, matorral y gran cantidad de basura.

Por su parte, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Christian Cardemil, dio a conocer pasadas las 15:00 horas que el incendio se encontraba “sin avance y, hasta el momento, no ha producido daño a las personas ni a estructuras”.

(Imagen: @EricaBravoB)

