Control vehicular permite detener a cuatro personas que portaban casi 3 kilos de marihuana en la ruta 5 Norte de La Ligua

Cuatro personas fueron detenidas por carabineros de la Tenencia Carreteras Petorca en la comuna de La Ligua por delitos asociados al tráfico de drogas.

En horas de la madrugada de este martes 26 de agosto, durante la realización de controles vehiculares en la ruta 5 Norte, los uniformados procedieron a la fiscalización de un automóvil con cuatro ocupantes en su interior.

Al acercarse, los funcionarios policiales se percataron que expelía un fuerte olor, similar a la marihuana, procediendo a una fiscalización al vehículo.

Así fue como los uniformados encontraron en el portamaletas una esfera con contenido envuelto en papel film, transparente, cuyo contenido se comprobó en la prueba de campo que correspondía a 2,94 kilos de marihuana elaborada.

Asimismo, se incautaron cuatro teléfonos celulares y una pesa digital.

Por lo anterior, las dos mujeres chilenas y los dos hombres extranjeros, pasaron –por instrucción de Fiscalía– a control de detención este martes.

PURANOTICIA