Control vehicular permite detectar arma de fuego con municiones en San Felipe

Un hombre de 20 años fue detenido por funcionarios de Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe por infracción a la Ley de Armas.

Mientras se realizaban controles vehiculares en calle Río Cuarto, sector 21 de Mayo, al fiscalizar un automóvil con dos ocupantes se percatan que al interior se ocultaba un elemento similar a un arma de fuego, por lo se efectuó una revisión minuciosa.

Es así como los oficiales de la policía uniformada lograron detectar la presencia de un revólver calibre .22, con dos municiones: una percutada y otra sin percutar.

El conductor (21 años) y el acompañante (20), sin antecedentes policiales, reconoció ser propietario del arma, no manteniéndose algún registro de su propiedad, procediendo a su detención por infracción a la Ley de Control de Armas.

De esta manera, los funcionarios de Carabineros de San Felipe incautaron un revólver calibre .22 corto y dos municiones, cuyo propietario registra domicilio en la comuna de La Cisterna y no mantiene encargo vigente por el delito de robo.

Cabe hacer presente que el vehículo fue retirado de circulación por mantener su documentación vencida; mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia.

