Control vehicular en la avenida Pedro Montt de Valparaíso termina con un hombre detenido por microtráfico de drogas

En el marco de los servicios dispuestos por el plan «Calles Sin Violencia», Carabineros de la Sección Centauro de Valparaíso detuvieron a un individuo por microtráfico de drogas en un procedimiento desarrollo en la avenida Pedro Montt de la comuna.

Personal motorizado, en el marco de los servicios preventivos en la intersección de calle 12 de Febrero con la Av. Pedro Montt, efectuó un control vehicular a un automóvil Chevrolet Optra blanco, del cual su conductor intentó escapar.

Durante la fiscalización, el conductor descendió del vehículo de manera rápida e intentó retirarse del lugar, desprendiéndose de un bolso de color negro, el cual cae al suelo. Ante dicha conducta, el sujeto fue retenido por el personal policial, procediéndose a efectuar un control de identidad de carácter investigativo.

En atención a lo anterior, se llevó a cabo un registro exhaustivo del bolso, encontrando en su interior diversos envoltorios contenedores de una sustancia química, motivo por el cual el sujeto fue detenido por su presunta participación en el delito de microtráfico, contemplado en el artículo 4° de la Ley 20.000.

Asimismo, al solicitar la documentación personal y del vehículo que conducía, el sujeto manifiesta no portar licencia de conducir, documentación del vehículo ni cédula de identidad, además de circular con vidrios polarizados sin el certificado correspondiente, razón por la cual también se le cursó la infracción respectiva.

Tras hacer revisión de los objetos incautados, se detectaron dosis de clorhidrato de cocaína, dosis de pasta de base cocaína, $102.000 dinero en efectivo, un bastón retráctil, un inhibidor de señal y dos teléfonos celulares.

