Control vehicular en Concón permite recuperar camioneta robada y detener a sus cuatro ocupantes: uno de ellos es menor de edad

Tres hombres y una mujer fueron detenidos por funcionarios de Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón por el delito de receptación; esto, tras ser sorprendidos a bordo de un automóvil que fue robado en julio de este año en la comuna de Quilpué.

A eso de las 3:00 horas de la madrugada de este miércoles 22 de octubre, funcionarios policiales efectuaron un patrullaje preventivo por Concón, donde divisaron una camioneta con cuatro ocupantes en su interior, a la que se le realizó un control.

Tras un control de identidad a los cuatro ocupantes de la camioneta detenida en el operativo, se logró establecer que un adolescente de 17 años mantenía antecedentes policiales por distintos delitos, asociados todos a receptación de vehículo.

"Al efectuar una primera inspección del vehículo, las placas patentes que portaban no mantenían ningún tipo de encargo. Sin embargo, al realizar una revisión exhaustiva del número de chasis, se percataron que este mantenía encargo vigente por el delito de robo, de fecha 3 de julio del presente año, correspondiente a la 2ª Comisaría de Quilpué", explicó el capitán Daniel Muñoz, de la 4ª Comisaría de Concón.

A raíz de esto, se procedió a la detención de los cuatro ocupantes de la camioneta donde, además, se logró establecer de manera fehaciente que ésta transitaba con las patentes correspondientes a otro vehículo de similares características.

El oficial de Carabineros de Concón concluyó señalando que "estos procedimientos destacan los patrullajes preventivos focalizados y la fiscalización efectiva que realiza personal de nuestra comuna, que se ven incrementados en distintos horarios".

Cabe hacer presente que los cuatro imputados quedaron a disposición del tribunal.

