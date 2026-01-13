Control preventivo en la Plaza de Armas de Quillota termina con un hombre detenido por mantener una orden de captura vigente

Un control preventivo de Carabineros en el centro de Quillota permitió detener a un individuo que mantenía vigente una orden de captura.

La detención del sujeto se produjo en la Plaza de Armas de la comuna, en el marco de una fiscalización desarrollada por el Municipio y Carabineros.

Tras su fiscalización al hombre, los funcionarios se percataron que mantenía una orden vigente de aprehensión, por lo que fue detenido de inmediato.

Así es como los trabajadores de Seguridad Pública brindaron apoyo a la labor de la policía uniformada, que derivó en el arresto del hombre en cuestión.

Cabe hacer presente que el individuo detenido en el operativo fue posteriormente trasladado hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros en Quillota.

PURANOTICIA