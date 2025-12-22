Control policial en Valparaíso permite detener a joven de 18 años con droga en su moto

Un joven de 18 años fue detenido por funcionarios de Carabineros en Valparaíso luego de advertir que en la moto que conducía trasladaba aparentes sustancias ilícitas.

El procedimiento se originó en el cerro Las Cañas, cuando los uniformados observaron que el motociclista no se detuvo ante la señal de «Pare» del sector.

Tras detener su marcha, los efectivos procedieron a realizarle un control de identidad, además de revisar la motocicleta, hallando de esta manera múltiples bolsas.

A juicio de los policías, las sustancias que contenían estas bolsas corresponderían a droga, motivo por el cual el joven fue detenido y trasladado a la comisaría.

Lo incautado corresponde a 24 envoltorios con sustancia vegetal de color verde, una con sustancia vegetal de color verde y 59 bolsas con sustancia blanca.

Los funcionarios de la policía uniformada detallaron que la motocicleta cuenta con documentación al día y que no mantiene reportes pendientes.

"Las diligencias continúan bajo la supervisión de las autoridades competentes. Seguimos comprometidos con la seguridad de Las Cañas y su comunidad", cerraron.

PURANOTICIA