Contribuyentes de las comunas de la V Región fueron beneficiados con postergación del pago de impuestos debido al sistema frontal

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, dio a conocer que el Gobierno determinó incorporar a todas las comunas de la región de Valparaíso a la resolución que posterga la declaración y el pago de las obligaciones tributarias, cuyo vencimiento estaba fijado para el lunes 20 de julio.

"De esta manera, los contribuyentes que no pudieron cumplir con ese plazo podrán hacerlo hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses", indicó.

La autoridad sostuvo que "esta medida responde a la solicitud realizada desde la región de Valparaíso, considerando que distintos contribuyentes se vieron afectados por el sistema frontal".

Millones recordó que "muchos sufrieron inundaciones o anegamiento en sus locales comerciales o en sus viviendas, mientras que otros enfrentaron importantes pérdidas económicas debido a los cortes prolongados de suministro eléctrico".

Por ello, señaló el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, "este beneficio se extiende a los contribuyentes de toda la región de Valparaíso, entregándoles un plazo adicional para cumplir con sus obligaciones tributarias y así apoyar su proceso de recuperación”.

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