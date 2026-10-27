Contratos por casi $700 millones: Hospital de Ovalle y Registro Civil adjudicaron servicios a empresa vinculada a alcaldesa de Hijuelas

Una investigación periodística publicada por El Mostrador encendió las alertas en la región de Coquimbo al revelar que el Hospital Provincial de Ovalle y la Dirección Regional del Registro Civil adjudicaron contratos por cerca de $700 millones a la empresa de seguridad Protec Chile (Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.). La controversia radica en que la compañía está vinculada directamente a la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat Arriagada (IND/ex-UDI), quien posee una participación del 75% en la sociedad.

El caso adquiere especial relevancia jurídica a la luz de la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, vigente desde el 28 de noviembre de 2025, cuyo artículo 36 prohíbe expresamente que sociedades con participación de autoridades, como alcaldes o concejales, presten servicios de seguridad al Estado. Pese a esta restricción, los antecedentes de la plataforma EstadoClaro, expuestos por El Mostrador, indican que las adjudicaciones y emisiones de órdenes de compra se concretaron después de la entrada en vigor de la normativa.

REVELACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

En el caso del Hospital Provincial de Ovalle, la licitación para el servicio de vigilancia fue adjudicada el 5 de enero de 2026. Según expuso la investigación de El Mostrador, ‘’entre abril y octubre de 2026 el recinto hospitalario registró siete órdenes de compra vinculadas a esta licitación, por un monto total de $487.487.766, IVA incluido’’. A estos antecedentes se suman 12 órdenes de compra previas del Servicio de Salud Coquimbo, lo que eleva a 19 el total de órdenes de compra vinculadas al sector salud de la zona.

Una situación similar se registró en la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación de Coquimbo, cuya licitación fue publicada el 1 de diciembre de 2025 y adjudicada semanas después para resguardar oficinas en La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Vicuña y Las Compañías. Tal como consigna el reportaje de El Mostrador, ‘’el 26 de diciembre de 2025, casi un mes después de comenzar a regir la nueva ley, el organismo adjudicó a Protec Chile una licitación destinada a contratar guardias de seguridad’’, agregando que ''la orden de compra alcanzó los $211.588.676, con IVA incluido''. De esta manera, los contratos del Registro Civil y del hospital de Ovalle suman $699.076.442 en adjudicaciones posteriores a la entrada en vigor de la normativa.

Por otra parte, el municipio de Ovalle figura entre los principales clientes históricos de la empresa, luego de adjudicarle en febrero de 2025 —antes de la entrada en vigor de la ley— un contrato por $2.772 millones, con una duración de 24 meses. Al respecto, la investigación de El Mostrador concluyó que ''Protec Chile recibió y aceptó 501 órdenes de compra de 37 organismos públicos entre el 23 de julio de 2021 y el 15 de octubre de 2026, las que ameritan revisión'', lo que abre interrogantes sobre la continuidad de estos servicios y su eventual compatibilidad con el nuevo marco normativo.

La revelación de estos millonarios contratos y los eventuales cuestionamientos al cumplimiento de la Ley 21.659 sitúan las contrataciones públicas en la región de Coquimbo bajo un mayor escrutinio fiscalizador y administrativo, en medio de las interrogantes sobre la aplicación de las restricciones establecidas por la nueva normativa.

PURANOTICIA