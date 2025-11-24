Contraloría valida decisiones del Municipio de Viña y descarta discriminación denunciada por Wanderers por uso del estadio Sausalito

En un contundente informe, la Contraloría Regional de Valparaíso descartó la existencia de discriminaciones arbitrarias señaladas por Santiago Wanderers S.A.D.P. y concluyó que las determinaciones adoptadas por la Municipalidad de Viña del Mar respecto del uso del estadio Sausalito “se encuentran fundadas”.

El órgano contralor indicó al Municipio emitir, mediante decretos alcaldicios, “todas las decisiones que adopte respecto de los bienes inmuebles que administra”.

De esta manera se cierra el reclamo que efectuó el club de Valparaíso en cuanto a que la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti habría denegado reiterada y arbitrariamente las solicitudes de utilización del recinto deportivo viñamarino, lo que fue descartado en atención a que el Municipio informó que existieron actividades agendadas con anterioridad a las solicitudes efectuadas.

Con estos argumentos esgrimidos, se desechó de plano lo sostenido por los dirigentes de la Sociedad Anónima que administra al club Santiago Wanderers.

En tal sentido, acorde con los artículos 5°, letra c), y 63, letra f), de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, “estas últimas tienen, entre otras facultades esenciales, la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, correspondiendo al alcalde el ejercicio de tal atribución, pudiendo otorgar, renovar y poner término a permisos sobre los mismos, así como ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales”.

