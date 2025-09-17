Contraloría toma razón de adjudicación de obras complementarias en el aeropuerto Mataveri de Rapa Nui

La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón el jueves 11 de septiembre de la Resolución N°26/25 de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que adjudica la licitación pública para el contrato de “Normalización de obras complementarias Aeropuerto Mataveri”, en la Isla de Pascua.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2027 con obras que contemplan una nueva plataforma para el estacionamiento de aeronaves y de un terminal de pasajeros de carácter provisorio, los cuales se ubicarán en un terreno nuevo de 13 hectáreas, conocido como Orito.

Asimismo, se realizará el proceso de diseño y análisis de impacto ambiental del terminal definitivo, que se construirá en el mismo lugar durante la próxima década.

Por último, se habilitará un punto de posada de emergencia para helicópteros, el cual estará operativo en 2026.

El terminal provisorio tendrá una superficie de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, con estructura y elementos modulares y prefabricados, que en su estética tendrá elementos identitarios propios de la cultura rapanui. Poseerá instalaciones para la recepción y flujo de pasajeros, edificio de artesanías, instalaciones de servicios y apoyo, además de vialidad y estacionamientos.

La empresa tendrá un plazo de 260 días corridos para la ejecución de contrato.

(Imagen DGAC)

