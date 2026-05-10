Contraloría resolvió a favor del acuerdo para expansión del puerto de Valparaíso

La Contraloría General de la República (CGR) descartó reconsiderar los dictámenes de 2025 que validaron el denominado “Acuerdo por Valparaíso” para la expansión del puerto.

De esta manera, el órgano contralor descartó una solicitud de reconsideración presentada por el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos.

Según la respuesta de la CGR a Bustos, el acuerdo se ajusta a la legalidad vigente y al principio de coordinación entre las instituciones del Estado.

El acuerdo se firmó en octubre de 2023 entre la Municipalidad, el Gobierno Regional y la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), pero en febrero de 2025 Bustos presentó una denuncia por la posible ilegalidad del convenio.

En el oficio, firmado por el contralor general (s) Víctor Merino, se confirma que no se advierten irregularidades en el acuerdo, ya que busca que los órganos de la administración obren de manera responsable y eficiente, especialmente en materia ambiental.

Además, enfatiza que el “Acuerdo por Valparaíso” no tiene la facultad de reemplazar, sustituir o limitar los procesos de evaluación ambiental regulados por ley.

Finalmente, la Contraloría concluyó que, al no existir nuevos antecedentes, corresponde mantener la validez de los pronunciamientos impugnados y cerrar la solicitud de reconsideración.

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